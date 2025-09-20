Yozgatlı Kadın Girişimci Ayda 3 Milyon Bez Çanta Üretiyor, Avrupa ve Orta Doğu'ya İhraç Ediyor

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde faaliyet gösteren girişimci Nihal Aknur, kurduğu tesiste aylık 3 milyon bez çanta üretiyor ve ürünlerin yüzde 80'ini Avrupa ile Orta Doğu pazarlarına gönderiyor. Fabrika, bölge ekonomisine katkı sağlarken 14'ü kadın 16 kişiye istihdam sağlıyor.

Eğitim ve iş kurma süreci

Nijde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 2009'da mezun olan Aknur, 2019'da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans çalışmasında ihracata yönelik devlet destek ve teşviklerin KOBİ'lere etkisini inceleyen Aknur, memleketi Çayıralan'a yatırım yapma kararı aldı.

Üretim ve ihracat

Kovid-19 döneminde maske ve karton bardak üretimiyle işe başlayan Aknur, sonrasında bez çanta üretimine yöneldi. Tesisini yıllık yaklaşık 40 milyon çanta üretim kapasitesine sahip bir fabrikaya dönüştüren Aknur, 'İşletmemizde ayda 3 milyon çanta üretiyoruz. Çantaların yüzde 80'ini ihraç ediyoruz' dedi.

Ürünlerini başta Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç olmak üzere Avrupa ülkelerine ve Orta Doğu pazarına gönderdiklerini belirten Aknur, çantaların yabancı pazarlarda büyük rağbet görmesinin sebebini ürünlerin doğa dostu, çevreci ve ekolojik özelliklerine bağladı. Firma ham madde ihtiyacını yurt içindeki tedarikçilerden karşılıyor.

Kadın istihdamı ve sosyal sorumluluk

Aknur, kadına yönelik istihdama önem verdiklerini vurgulayarak, 'Şu an 14 kadın personelimiz çalışmaktadır. Kadın personelle çalışmak bir ayrıcalık olmakla beraber, toplumsal bir sosyal sorumluluk içeriyor. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Gelecek hedefleri

Aknur, 2026-2027 yıllarında yeni yatırımlarla büyümeyi hedeflediklerini kaydederek, planları arasında bez çantanın türevlerinden olan ve sıcak-soğuk zincir için alüminyum folyo ile laminasyon özelliği sağlayan teknolojik makinelerle üretim kapasitesini artırmak, ürün yelpazesini genişletmek, istihdamı yükseltmek ve ihracat kapasitesini büyütmek bulunduğunu söyledi.

Çalışanların görüşleri

Fabrika çalışanı Yağmur Kılıçer, Çayıralan gibi küçük bir ilçede böyle bir fabrikanın olmasının kendileri için bir şans olduğunu belirterek, 'İş yerinde çalışarak hem sosyalleştiğimi hem de aile ekonomisine katkı sağladığımı hissediyorum' dedi.

Elvan Paldır ise arkadaşının tavsiyesiyle işe başladığını ve bir yıldır burada çalıştığını belirterek, 'İşimden memnunum. Burada çalışarak aile ekonomisine katkı sağlıyoruz. Yaptığımız ürünleri dışarıda görmek bize gurur veriyor.' ifadelerini kullandı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Nihal Aknur, aylık ürettiği 3 milyon bez çantayı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor.