YTÜ ve İSO, Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü İmzaladı

Yıldız Teknik Üniversitesi ve İSO Arasında Tarihi İşbirliği

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) arasında "Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü" imzalandı. Bu protokol, sanayi ve akademi arasında nitelikli, sürdürülebilir ve etki odaklı bir işbirliği kurmayı hedefliyor.

Protokol Töreni YTÜ'de Gerçekleşti

Protokol imza töreni, YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Törende, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan hazır bulundular. Proje, "Eğitim ve Öğretim", "AR-GE ve İnovasyon" ve "Etkileşim ve İş Birliği Geliştirme" olmak üzere üç ana başlık altında somut hedefler belirliyor.

YTÜ Rektörü Eyüp Debik'ten Açıklamalar

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Debik, protokol ile geleneksel üniversite-sanayi işbirliklerinden farklı olarak çok katmanlı, performans odaklı ve öğrenci-akademisyen dostu bir yapıyı hayata geçireceklerini belirtti. Debik, "Temel amacımız, üniversitemiz ile sanayicilerimiz arasında nitelikli, sürdürülebilir ve etki odaklı bir işbirliği kurmak" dedi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın Vurguları

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise, sanayi kuruluşları için üniversitelerle yapılan güçlü işbirliklerinin, küresel rekabette sürdürülebilir avantaj sağladığını ifade etti. Bahçıvan, protokolün, sanayinin nitelikli bilgiye ve personele erişimini kolaylaştıracak olanaklar sunduğunu sözlerine ekledi.

Yeni Nesil İşbirliği Modelleri

Bu işbirliği, klasik üniversite-sanayi ortaklıklarından öteye geçerek somut çıktılara odaklanan dinamik bir yapı oluşturuyor. Protokol, İSO Genç Araştırmacı Programı gibi inovatif uygulamalarla çok yönlü etkileşimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Nitelikli İnsan Kaynağı İçin Çözüm

Protokol aynı zamanda, sanayinin en önemli ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı sorununa kapsamlı bir çözüm sunuyor. Öğrenciler, KOOP Programı gibi imkanlarla staj ve proje bazlı deneyim kazanırken, sanayiciler de geleceğin yeteneklerini keşfetme fırsatı bulacak.

Bilimsel Araştırmaların Sanayiye Ulaşması

YTÜ ve İSO arasındaki işbirliği, üniversitede yürütülen akademik çalışmaların sanayiye uygulanmasına olanak tanıyacak. Protokol ile birlikte, bilimsel araştırmaların somut projelere ve yenilikçi ürünlere dönüşmesi sağlanacaktır. Bu sayede Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine büyük bir ivme kazandırılacaktır.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO), AR-GE'den nitelikli istihdama, ÜR-GE'den teknoloji transferine uzanan çok yönlü ve kapsamlı bir işbirliği protokolü imzaladı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, törene katılarak konuşma yaptı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO), AR-GE'den nitelikli istihdama, ÜR-GE'den teknoloji transferine uzanan çok yönlü ve kapsamlı bir işbirliği protokolü imzaladı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, törene katılarak konuşma yaptı.