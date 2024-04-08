Yumaklı: "Ramazan boyunca 45 milyon TL ceza kesildi"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan ayında gerçekleştirilmiş olan gıda denetimleri ile ilgili paylaşımda bulundu. Verilen bilgilere göre, ramazan ayı içerisinde 7 bin 500’den fazla görevli ile 104 bin civarında denetim yapıldı. Bu denetimler esnasında 22 ürün için 45 milyon TL’ye yakın idari para cezası uygulandı.

Bakan Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmelerinin, bakanlığın sorumluluğunda olduğunu vurgularken, Ramazan ayında, ülke genelinde yapılan denetimlerin artırıldığını belirtti.

Ülke genelinde 104 bin denetim sonucunda, 1022 adet işlem gerçekleştirildiğini ifade eden Yumaklı, 45 milyon TL’ye yakın idari para cezası kestiklerini ve 13 işletme için ise savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını da dile getirdi.

Yumaklı, Ramazan Bayramı için de denetimlerin sıklaştırıldığını vurgularken, vatandaşların gıdalarla ilgili ihbarlar için Alo 174’e başvurmalarını rica etti.