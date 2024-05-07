Yumurta fiyatlarının ateşi düştü! Yeni fiyatı gören stok yapacak

Enflasyonun yükselişi, gıda sektöründe fiyat dalgalanmalarına yol açarak vatandaşların bütçesini sıkıntıya sokuyor. Özellikle yumurta gibi temel gıda maddelerindeki fiyat artışları, tüketici gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Ancak, taze gelen haberler tüketiciler için bir rahatlama vaat ediyor. Yumurta fiyatlarında beklenmedik bir indirim söz konusu; fiyatlar neredeyse yarı yarıya düşürüldü. Bu durum, haberin duyulmasıyla birlikte pek çok kişiyi indirimli ürünleri bulabilmek için marketlere yönlendiriyor. İndirimli satışın ardındaki sürpriz sebep ise merak uyandırıyor. İşte o şaşırtıcı gerekçe...





Yumurta Fiyatlarında Büyük İndirim Rüzgarı

Yıllardır fiyat artışlarıyla gündemde olan yumurta, son dönemde alışveriş listelerinde adetle hesaplanır hale geldi. Maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle bir süre önce fiyatları tavan yapan yumurta, Nisan ayı itibarıyla indirim trendine girdi. Bir zamanlar koli başına 140 lira seviyelerine ulaşan yumurta fiyatları, şimdi yüzde 50'ye varan oranlarda indirime tabi tutuldu.

Fiyatlar Yarıya İndi, Marketler Alıcılarla Doldu

Özellikle A101, Bim ve Şok gibi zincir marketlerde yumurta fiyatları 79 liraya kadar geriledi. Yerel marketlerde ise 70 lira gibi daha da uygun fiyatlara rastlamak mümkün. Üretimdeki ani artış, beklenmedik bu fiyat düşüşünün arkasındaki ana etken olarak gösteriliyor. İndirim haberleriyle birlikte, vatandaşlar avantajlı fiyatları kaçırmamak için marketlere akın ediyorlar.

2024 Yılı İçin Güncellenmiş Market Yumurta Fiyat Listesi