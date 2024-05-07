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Yumurta fiyatlarının ateşi düştü! Yeni fiyatı gören stok yapacak

Türkiye'deki enflasyon dalgası, özellikle gıda sektöründe fiyat artışlarına yol açarak tüketicileri etkilemiştir. Market raflarında fiyat etiketleri sürekli yükselirken, vatandaşlar daha uygun fiyatlı alışveriş yapabilmek adına indirim fırsatlarını dikkatle izliyorlar. Ancak, son gelen indirim haberleri alışveriş severler için sevinç kaynağı olacak gibi görünüyor. Yumurta fiyatlarındaki büyük düşüş, alışverişçileri heyecanlandırıyor. Yumurtalar, normal fiyatlarının yarısına satışa sunulmuş durumda ve bu haberle birlikte insanlar, indirimli yumurtaları kapabilmek için marketlere hücum ediyorlar. İndirimli satışlar şimdiden başlamış bulunuyor!

Yayın Tarihi: 07.05.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 17:48
Yumurta fiyatlarının ateşi düştü! Yeni fiyatı gören stok yapacak

Enflasyonun yükselişi, gıda sektöründe fiyat dalgalanmalarına yol açarak vatandaşların bütçesini sıkıntıya sokuyor. Özellikle yumurta gibi temel gıda maddelerindeki fiyat artışları, tüketici gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Ancak, taze gelen haberler tüketiciler için bir rahatlama vaat ediyor. Yumurta fiyatlarında beklenmedik bir indirim söz konusu; fiyatlar neredeyse yarı yarıya düşürüldü. Bu durum, haberin duyulmasıyla birlikte pek çok kişiyi indirimli ürünleri bulabilmek için marketlere yönlendiriyor. İndirimli satışın ardındaki sürpriz sebep ise merak uyandırıyor. İşte o şaşırtıcı gerekçe...

yumurta

Yumurta Fiyatlarında Büyük İndirim Rüzgarı

Yıllardır fiyat artışlarıyla gündemde olan yumurta, son dönemde alışveriş listelerinde adetle hesaplanır hale geldi. Maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle bir süre önce fiyatları tavan yapan yumurta, Nisan ayı itibarıyla indirim trendine girdi. Bir zamanlar koli başına 140 lira seviyelerine ulaşan yumurta fiyatları, şimdi yüzde 50'ye varan oranlarda indirime tabi tutuldu.

Fiyatlar Yarıya İndi, Marketler Alıcılarla Doldu

Özellikle A101, Bim ve Şok gibi zincir marketlerde yumurta fiyatları 79 liraya kadar geriledi. Yerel marketlerde ise 70 lira gibi daha da uygun fiyatlara rastlamak mümkün. Üretimdeki ani artış, beklenmedik bu fiyat düşüşünün arkasındaki ana etken olarak gösteriliyor. İndirim haberleriyle birlikte, vatandaşlar avantajlı fiyatları kaçırmamak için marketlere akın ediyorlar.

2024 Yılı İçin Güncellenmiş Market Yumurta Fiyat Listesi

  •   A101'de M Boy 30'lu yumurta paketinin güncel fiyatı: 84,50 TL
  •   ŞOK marketler zincirinde M Boy 30'lu yumurta için belirlenen fiyat: 85 TL
  •   BİM mağazalarında M Boy 30'lu yumurta paketinin fiyatı: 85 TL

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