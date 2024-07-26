Yunus Emre Enstitüsü Endonezya'da Türk Kültürünü Tanıtıyor

Yunus Emre Enstitüsü, Endonezya'da Türk Kültürünü Aktarıyor

Yunus Emre Enstitüsü, Cakarta'daki Kalem Okullarında düzenlediği etkinliklerle Türk kültürünü Endonezyalı öğrencilere tanıtıyor.

Etkileşimli Etkinlikler

Cakarta temsilciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültürel zenginlikleri hedeflenen öğrenci kitlesine ulaşması amacıyla konferanslar, sergiler ve gastronomi faaliyetleri düzenlendi. Bu etkinlikler, 5 binden fazla öğrencinin eğitim aldığı Kalem Okulları'nda gerçekleştirildi.

Kalem Okulları'ndan Destek

Kalem Okulları Müdürü Zahid Purna Wibawa, başarılı öğrencilere yurt dışında eğitim imkanı sunduklarını belirterek, "Öğrencilerimizin Türkiye'yi daha yakından tanımaları için Yunus Emre Enstitüsü'nden destek talep ettik. Gerçekleştirdiği faaliyetler için teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Gelecek Planları

Yunus Emre Enstitüsü Cakarta Koordinatörü Cemal Şahin, Türk kültürünü tanıtma çabalarının olumlu geri dönüşler aldığını ifade ederek, "Şimdiye kadar 10'a yakın okulda faaliyetler düzenledik. Türkçenin eğitim müfredatında yer alması için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde, Tercihim Türkçe Projesi kapsamına Türkçe öğretimi faaliyetleri ve geleneksel Türk okçuluğu kursları düzenlemeyi planlıyoruz." diye ekledi.