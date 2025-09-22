Yurt Dışı ÜFE Ağustosta Aylık %1,32, Yıllık %28,01 Arttı - TÜİK

Yurt Dışı ÜFE Ağustosta Aylık %1,32, Yıllık %28,01 Arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), TÜİK tarafından açıklanan Ağustos verilerine göre hem aylık hem de yıllık bazda artış gösterdi.

Genel Veriler

TÜİK verilerine göre YD-ÜFE, Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,32, geçen yılın aralık ayına göre %25,03, geçen yılın aynı ayına göre %28,01 ve 12 aylık ortalamalara göre %25,47 yükseldi.

Sektör Bazlı Yıllık Değişimler

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık değişimler şu şekilde gerçekleşti: madencilik ve taş ocakçılığı %27,06, imalat %28,03 artış gösterdi.

Ana Sanayi Gruplarının Yıllık Değişimleri

Ana sanayi gruplarına göre yıllık artışlar ise şöyle oldu: ara malları %24,62, dayanıklı tüketim malları %32,41, dayanıksız tüketim malları %32,8, sermaye malları %30,2 ve enerji %13,73.

Aylık Değişimler

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri: madencilik ve taş ocakçılığı %0,44, imalat %1,34 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise şöyle: ara malları %1,15, dayanıklı tüketim malları %2,23, dayanıksız tüketim malları %2,24, sermaye malları %1,05 artış ve enerji %1,23 azalış.

Ayrıntılı Oranlar

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranlarına ilişkin detaylı tablolar TÜİK tarafından yayımlandı; ana bulgular yukarıdaki şekilde özetlenmiştir.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)