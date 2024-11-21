Yurt Dışında Yerleşiklerin DİBS Stoku Zirveye Yerleşti

Yurt Dışında Yerleşiklerin DİBS Stoku Tarihî Zirveye Ulaştı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta devasa bir yatırım gerçekleştirerek 1 milyar 627,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Bu hareketle, yabancıların DİBS stoku, Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" verilerine göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar 15 Kasım haftasında toplamda net 138,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 9,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alındı.

8 Kasım itibarıyla 30 milyar 903,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Kasım'da 32 milyar 141,2 milyon dolara yükseldi. DİBS stoku ise 17 milyar 837,2 milyon dolara ulaşarak son 6 yılın zirvesine oturdu. ÖST stokları ise 8,4 milyon dolarlık artışla 389 milyon dolara çıkarak dikkati çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.