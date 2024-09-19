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Yurt Dışında Yerleşiklerin Menkul Kıymet İşlemleri Gündemde

Yurt dışında ikamet edenler, hisse senedi ve DİBS işlemleri ile dikkat çekti. Geçen hafta önemli değişiklikler yaşandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:50
Yurt Dışında Yerleşiklerin Menkul Kıymet İşlemleri Gündemde

Yurt Dışında Yerleşiklerin Menkul Kıymet İşlemleri

Yurt dışında ikamet eden yatırımcılar, geçtiğimiz hafta Türkiye hisse senedi piyasında önemli işlemlere imza attı. Yapılan işlemlere göre, bu kişiler net 320,6 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Haftalık İstatistik Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" raporu, yatırımcıların hareketlerini detaylı bir şekilde gözler önüne serdi. 13 Eylül haftasına ait rakamlara göre, yurt dışında ikamet edenler 48,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığını elden çıkardı ve 1 milyar 646,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımında bulundu.

Borsa ve DİBS Stoklarındaki Değişim

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Eylül itibarıyla sahip olduğu hisse senedi stoku, 35 milyar 201,2 milyon dolar iken, 12 Eylül tarihinde bu rakam 33 milyar 645,6 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde DİBS stoklarının 13 milyar 39 milyon dolardan 14 milyar 734 milyon dolara yükseldiği gözlemlenirken, ÖST stokları ise 339,4 milyon dolardan 290,7 milyon dolara düştü.

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