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Yurt dışından gelen telefonlar için yeni karar: 180 güne çıkartıldı

Yurt dışında yaşayan kişilerin getirdikleri kayıtsız telefonların, ülke sınırları içerisinde kullanım süreleri 120 günden 180 güne çıkartıldı.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 09:45
Yurt dışından gelen telefonlar için yeni karar: 180 güne çıkartıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi’nin yapmış olduğu açıklamaya göre, yurt dışında ikamet edip ülkeye mobil cihaz getirecek olan vatandaşların, kayıtsız bir şekilde cihazlarını kullanabilme süreleri uzatıldı. Kayıtsız cihaz kullanımı, daha önce 120 gün süre ile sınırlandırılmıştı. Yeni alınan karar ile bu süre 180 gün oldu. Böylece yurt dışından ikamet eden vatandaşlar, Türkiye’de kayıtsız cihazlarını kullanma sürelerini, 2 kez 30 gün uzatma hakkına sahip olacaklar.

Süreleri uzatmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler.

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