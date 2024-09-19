Yurt İçi Piyasalarda Gözler Merkez Bankası'na Çevrildi

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indirimine verdikleri tepkiler ve belirsizlik nedeniyle karışık bir seyir sürüyor. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı faiz kararları tüm dikkatleri üzerine topladı.

Fed Faiz İndirimini Gerçekleştirdi

Dün Fed, aradan geçen 4 yılın ardından politika faizini 50 baz puan düşürerek %4,75-5,00 aralığına getirdi. Analistler, bu kararın ardından piyasalarda dalgalanmanın artığını ifade ederken, ABD'deki borsa endeksleri ilk başta olumlu yönde tepki vermesine rağmen, resesyon kaygılarıyla günün sonunu kayıpla kapattı.

Ekonomik Göstergelere Dikkat Çekildi

Fed'in raporunda, ekonomik aktivitenin güçlü bir şekilde devam ettiği belirtildi; ancak istihdamdaki kazanımların yavaşladığı ve işsizlik oranının artış gösterdiği de ifade edildi. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin azaldığını, fakat istihdama dair aşağı yönlü risklerin arttığını ifade etti.

Yurt İçinde Merkez Bankası Faiz Kararı Bekleniyor

Yurt içinde TCMB'nin vereceği faiz kararına yönelik beklentiler, FA Finans'ın anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin büyük çoğunluğu eylül ayında politika faizinin %50 düzeyinde sabit kalmasını öngörüyor. Yıl sonu politika faizi beklentisi ise %46,65 olarak hesaplandı.

Yurtdışı Gelişmelerin Piyasalara Etkisi

Analistler, yurt içinde TCMB'nin yanı sıra, gün içerisinde İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı gibi gelişmelerin de takip edileceğini belirtiyor. BoE'nin faiz oranını sabit tutması bekleniyor. Ayrıca, ABD'de gün sonunda çeşitli ekonomik veriler açıklanacak.

Piyasalarda Takip Edilecek Veriler

Bugün yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilecek veriler arasında:

- 10:00 Türkiye, temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu

- 11:00 Avro Bölgesi, temmuz ayı cari işlemler dengesi

- 14:00 İngiltere, eylül ayı BoE'nin faiz kararı

- 14:00 Türkiye, eylül ayı TCMB'nin faiz kararı

- 14:30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

- 15:30 ABD, 2. çeyrek cari işlemler dengesi

- 15:30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

- 17:00 ABD, ağustos ayı öncü endeks

- 17:00 ABD, ağustos ayı ikinci el konut satışları.

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, %0,17 artışla günü kapatırken, yatırımcılar TCMB'nin alacağı kararı merakla bekliyor.