Yurt İçinde Gözler TCMB'nin Faiz Kararında

Türkiye'nin Ekonomik Gündemi

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izledi. Bu hafta, ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı önemli gündem maddeleri arasında. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların takibinde.

Küresel Ekonomide Belirsizlikler

Trump'ın 'Önce Amerika' politikası, ABD'nin ticari ilişkilerinde yeni tarifelerin uygulanmasıyla birlikte küresel enflasyon üzerinde baskı oluşturma riski taşıyor. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarını daha da karmaşık hale getirebilir.

Dünyadan Gelişmeler

Geçtiğimiz hafta Trump, Meksika ve Kanada'ya uygulanacak tarifelerin 4 Mart'ta yürürlüğe gireceğini duyururken, Çin'e yönelik ek tarifeler de gündemde. Söz konusu gelişmeler, Fed'in tarife planları ile çelişen bir enflasyon algısı yaratabilir.

Yatırımcılar TCMB'yi Bekliyor

Türkiye'de, 6 Mart'taki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından 250 baz puanlık bir faiz indirim bekleniyor. Ayrıca, Şubat ayı enflasyon verileri için yapılan ankete göre, ekonomistler %2,97 oranında bir artış beklemekte. Bu, yıllık enflasyonun %40 seviyesine düşmesi anlamına gelebilir.

Sonuç ve Beklentiler

Yurt içinde takip edilecek veriler arasında enflasyon, ÜFE, imalat sektörü PMI ve bankacılık sektörü net karı var. Ekonomik verilerin gelişimi, yatırım kararları üzerinde belirleyici olacak.