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Yusufeli Barajı'nda Dolusavak Testleri Başarıyla Yapıldı

Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri tamamlandı. DSİ Genel Müdürü Balta, başarıyla yürütülen projeyi değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 18:22
Yusufeli Barajı'nda Dolusavak Testleri Başarıyla Yapıldı

Yusufeli Barajı'ndaki Dolusavak Testleri

Artvin ilinde, 275 metre yükseklikle Türkiye'nin en yüksek ve dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda dolusavak testleri gerçekleştirildi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta tarafından takip edilen bu testler, barajdaki dolusavak kapaklarının açılarak su tahliyesinin yapılması ile gerçekleştirildi.

Testlerin Önemi ve Barajın Kapasitesi

Balta, dolusavakların ana amacının aşırı yağışlar sırasında baraj rezervuarının sağlıklı bir şekilde boşaltılması olduğunu belirtti. Çift dolusavak sistemine sahip bu barajda, su tahliyesinin ender görülen bir durum olduğunu vurguladı. Balta, Türkiye'nin baraj mühendisliği alanındaki gelişmelerine de değinerek, 1936'dan bu yana yürütülen projelerin önemine dikkat çekti.

Yusufeli Barajı'nın Ekonomik Katkısı

Yusufeli Barajı'nın 558 megavat güce sahip olan hidroelektrik santrali, yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretimi yapacak. Bu üretim ile birlikte yaklaşık 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek. Balta, projenin yıllık yaklaşık 6 milyar lira katma değer sağlayacağını ifade etti.

Bölgedeki Yatırımlar ve Gelişmeler

Bölgedeki yatırımların sadece barajla sınırlı kalmadığını, 219 milyar liralık yatırım yapılmasının yanı sıra 110 kilometre yol, 46 tünel ve 23 köprü inşa edildiğini belirtti. Ayrıca, eski yerleşim yerine göre daha modern tesislerin inşa edildiğini ve yeni konutlar yapıldığını aktardı.

Çevresel ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Balta, sokak hayvanları için de gerekli önlemlerin alındığını belirterek, Ardanuç ilçesinde hayvan toplayıcı merkezi oluşturulduğunu açıkladı. Yeni Yusufeli'nin, hem ekoloji hem de sosyal yapısıyla farklı bir yerleşim alanı haline geldiğinden bahsetti.

Gelecek Projeleri ve Hedefler

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2003-2024 yılları arasında Artvin'de toplam 219 milyar lira yatırım gerçekleştirilerek 141 tesisin faaliyete geçmesini sağlamıştır. Bu projeler, bölge ekonomisini güçlendiren önemli adımlar olmaya devam edecek.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci...

Artvin'de, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda tam yükte dolusavak testleri gerçekleştirildi.

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