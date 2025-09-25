Zeytinoğlu: Türkiye'nin 2035 Emisyon Hedefi Kararlılığı Güçlendiriyor

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hedefleri değerlendirdi. Zeytinoğlu, Türkiye'nin 2035 yılına ilişkin emisyon azaltım hedeflerinin hem iddialı hem de önceki 2030 hedefine göre daha düşük seviyede belirlenmesinin ülkenin kararlılığını güçlendirdiğini vurguladı.

Hedef ve değerlendirme

Zeytinoğlu, Türkiye'nin ilk Ulusal Katkı Beyanını 2012'de yayımladığını anımsatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunu aktardı: 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlanması ve emisyonların 643 milyon tona düşürülmesi hedefleniyor. Zeytinoğlu'nun ifadeleri şöyle: "Ülkemizin BM Genel Kurulu'ndaki iklim konulu oturumda, gelişmekte olan bir ekonomi için iddialı sayılabilecek ve önceki 2030 hedefinden daha düşük bir 2035 emisyon hedefi belirlemesi Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını ortaya koyuyor ve iradesini sağlamlaştırıyor."

Ülkemiz mutlak azaltım hedefi sunmasa da referans senaryolara göre kurgulanan emisyon öngörülerinin altında kalmayı taahhüt ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan hedeflerin önemine dikkat çekildi.

İkincil mevzuat ve AB uyumu

Zeytinoğlu, Türkiye'nin iklim ve çevre alanında son dönemde yoğun çaba gösterdiğini, bunun en son örneğinin İklim Kanunu olduğunu belirtti. Kanun çerçevesinde hazırlanan ikincil mevzuatın uygulamada kilit rol oynayacağını ifade etti. Bu kapsamda adı geçen düzenlemeler arasında Karbon Kredilendirme ve Denkleştirme Yönetmeliği, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği ve Türkiye Yeşil Taksonomi Yönetmeliği bulunuyor.

Zeytinoğlu, bu düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının somutlaşacağını ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, başta Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) olmak üzere AB düzenlemelerinin getirdiği sorumluluklara ve AB Emisyon Ticaret Sistemine uyum sağlamanın kolaylaşacağını kaydetti.

SKDM oylaması ve beklentiler

İKV Başkanı, geçen hafta Avrupa Parlamentosu'nda (AP) SKDM ile ilgili önemli bir oylama yapıldığını hatırlattı. Yapılan oylamada KOBİ'lerin yüzde 90'ının SKDM'den muaf tutulabilmesine yönelik önerinin olumlu sonuçlandığını belirterek bunun Türk ihracatçıları için yükümlülüklerin hafiflemesi ve sektörde rahatlama beklentisi anlamına geldiğini söyledi.

Zeytinoğlu, son yıllarda AB'nin iklim mevzuatında yumuşama işaretleri olduğunu, ancak Türkiye'nin iklim hedeflerinin somut adımlarla ve kararlılıkla ilerlemesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu güncellenmiş hedefin COP30 sırasında resmen açıklanmasının beklendiği de ifade edildi.