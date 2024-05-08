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Ziraat Bankası 120.000 TL'lik kredi musluğunu açtı! Çalışan çalışmayan fark etmiyor

Ziraat Bankası yaptığı son kredi kampanyası ile tek başvuru da 120.000 TL’LİK kredi veriyor. Ayrıca çok düşük faizle ve geri ödeme kolaylığı ile...

Yayın Tarihi: 08.05.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 12:32
Ziraat Bankası 120.000 TL'lik kredi musluğunu açtı! Çalışan çalışmayan fark etmiyor

Ziraat Bankası müşterileri için mayıs ayı içinde geçerli olan bir kredi kampanyası başlattı. Ayrıca sunduğu bu kredi kampanyasında en uygun faiz oranlarını baz alacak. Bu sayede kredi çekecek olan müşteriler çok zorlanmadan geri ödeme yapabilecek.

Başvuru Süreci Nasıl İlerliyor?

Ziraat bankasının yaptığı kredi kampanyasına başvuru yapabilmek için belli başlı koşulları karşılamak gerekiyor. Ancak öncellikle ziraat bankasının mobil bankacılığında yer alan kredi başvuru formunu hızlı şekilde doldurunuz. Ayrıca bu kredi sadece çalışan kişilere değil. Ev hanımı olup sigorta girişi sağlanmış kişiler içinde verilebilir. Başvuru şartları karşılandığı taktirde onaylanır.

Ziraat Bankası 120.000 TL'lik kredi musluğunu açtı! Çalışan çalışmayan fark etmiyor

12 Ay Vadeli Kredi İmkanı!

Mayıs aynın sonunda bitecek olan krediye başvuru yapacaklarını ekini hızlı tutması gerekiyor. Bununla birlikte başvuru yapacak kişilerin gerekli koşulları sağlaması ile çok hızlı şekilde ödeme hesaba gönderilir. Bununla birlikte sunulan kredi kampanyasında 12 aylık bir vade oranı düşünülüyor. 

31 mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek kredi sürecinde belli oranda aylık vade ödemeleri belirleniyor. Krediye başvuru yapacak kişiler için en büyük kabul şartı Ziraat Bankası müşterisi olmaktır. Bu şartı karşılamayan kişilerin başvuruları dikkate alınmadan reddedilir.

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Ziraat Bankası 120.000 TL'lik kredi musluğunu açtı! Çalışan çalışmayan fark etmiyor

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