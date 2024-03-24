Ziraat Bankası kesenin ağzını açtı! Ay sonunu getiremeyenlere 20.000 TL tek seferlik nakit ödeme

Ziraat Bankası indirim kampanyası güncellendi! Emeklilere jest olarak 20 bin TL'lik sabit hesap müjdesi verildi. Maddi sıkıntıları her geçen gün artan emekliler yeni maddi desteklere ihtiyaç duyarken, daha da büyüme umudu gündemdeydi.





Düzenleme ve kademeli artış talepleri her geçen gün daha fazla oylanırken, SGK'dan emeklilerin maaş zammına ilişkin haberler de soruldu. Ocak ayında yapılan emekli maaşı artışı sonucunda asgari emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılmasının ardından gözler kamu bankalarının ilan rakamlarına çevrildi. Ne yazık ki beklenen tanıtım gelmese de kamu bankaları artık eksikliklerini gidermeye çalışıyor. Emekli düşük faizli sübvansiyonlu kredi sağlanması.

2024 MART ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR?

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada: “SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini bankamız aracılığıyla alan müşterilerimiz için;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon

"Müşterilerimizin başvuruları 2020 yılı için devam eden kampanya tutarları iade edilmeden kabul edilebilecek olup, yeni sezon kampanya ödemesi yapılırken bir önceki sezonun iade tutarı sistematik olarak uygulanacaktır" denilerek kampanya tutarı değiştirilerek 5 bin TL olarak güncellendi.





36 AY VADELİ 15 BİN TL AYLIK TAKSİT TUTARI NE KADAR?

Kampanya kapsamında 5 bin TL'lik promosyon kampanyasına ek olarak emeklilere yönelik 15 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ile toplam 20 bin liranın ödeneceği açıklandı. Kampanyaya katılan emeklilerin 36 ay vadeli kredi paketini tercih etmeleri durumunda aylık taksit tutarı 998,19 TL oluyor. Başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek.