Ziraat Bankası'ndan 100.000 TL'lik süper kredi! Aynı gün içinde hesaba yatıyor

Başvuru yapan müşterilere 100 bin LTL ödeme! Aynı gün hesaplara yatıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 100 BİN TL ÖDEME

Nakit sıkıntısı olan müşteriler bankaların kredi kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre müşterilere uygun faiz oranlarıyla 100 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak. Bankanın bütün müşterileri krediye başvuru yapabilecek.





Kredi şartlarını taşıyan müşterilerin başvuruları anında onaylanacak ve ödemeler aynı gün hesaplara yatacak. Aynı zamanda müşteriler taksit ödemelerini üç ay erteleyebilecek. Uygun faiz oranlarıyla sunulan ihtiyaç kredisinin taksit ödemeleri 24 ay vadeyle sunulacak. Bankanın kredi kampanyasından faydalanmak için anında banka şubelerinden ya da dijital kanallarından başvurunuzu oluşturabilirsiniz.