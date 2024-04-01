Ziraat Bankası promosyonu 22 bin TL'ye uçurdu! Bunu yapanlar ikisini birden alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından mitinge yapılan konuşmadan emeklilere promosyon müjdesi verilirken kamu bankaları tarafından emeklilere ödenecek tutarların 12 bin TL kadar çıkış yakalacak. Yapılan güncellemeler sonrasında özel bankalar üzerinden kampanyayla beraber özel bankaların 17 bin TL'ye çıkmasıyla Ziraat Bankası kredi kampanyası desteklendi. Kredi desteğiyle beraber promosyon paketinde ödenecek olan tutar ise 22 bin TL'ye gelindi.



ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON GÜNCELLENDİ

SGK emekli maaş ödemelerini bankanın aracılığıyla beraber müşterilere 12 bin TL'ye varan promosyon imkanı başlatıldı. 3 senelik peşin promosyon ödemesi yapılırken 2022 müşterilerine dair promosyon tutarları iade edilmeden başvuru alınabilecek. 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme dair iade tutarı sistemsel olarak devreye girecek. Emekli aylıklarında bankamız aracılığıyla müşterilere promosyon ödemelerinden yararlanırken maaş ödemelerini 3 yıl seneyle banka aracılığıyla başvurular yeterli görüldü.





