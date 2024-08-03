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Ziraat Bankası ve Halkbank Zarar İddialarını Reddetti

Ziraat Bankası ve Halkbank, son dönemde zarar ettiklerine dair iddiaları yalanlayarak güçlü mali durumlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 21:26
Ziraat Bankası ve Halkbank Zarar İddialarını Reddetti

Ziraat Bankası ve Halkbank Zarar İddialarını Yalanladı

Ziraat Bankası ve Halkbank, son zamanlarda bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan zarar iddialarını kesin bir dille reddetti.

Ziraat Bankası'nın Açıklaması

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada; "(Mali) tablolarımızdan da anlaşılacağı üzere, bankamızın faaliyetleri sonucunda zarar etmesi mümkün değildir. Sektör normlarına uygun seviyelerde kar eden bankalar arasında yer alıyoruz" denildi. Banka, kamuoyuna düzenli olarak açıklanan mali tablolarının güçlü ve sağlıklı finansal göstergeleri içerdiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, bankanın 160 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğu ve Türk ekonomisinin büyümesi için katkı sağladığı ifade edildi. Tanıtım ve reklam giderlerinin de bankacılık sektöründeki rekabetin bir parçası olduğu vurgulandı.

Halkbank'ın Yanıtı

Diğer bir kamu bankası olan Halkbank da benzer şekilde açıklama yaparak, mali tablolarının her dönem net kar elde ettiğini gösterdiğini belirtti. "Kamuoyuna sunulan mali veriler, bankamızın her dönem kar elde ettiğini açık bir şekilde göstermektedir" denildi.

Halkbank, yıllardır KOBİ'ler ve esnaf için lider bankası olarak işlev gördüğünü, bütçesinin bir kısmının tanıtım faaliyetlerine ayrıldığını ifade etti. Ayrıca, banka, toplam TL bilanço büyüklüğünde üçüncü, kredilerde ise ikinci sırada yer almasına rağmen, tasarruf tedbirlerine bağlı kaldığını vurguladı.

Açıklamanın sonunda, 86 yıldır halkın yanında olan Halkbank'ın Türk ekonomisine olan katkısının önümüzdeki dönemde de devam edeceği ifade edildi.

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