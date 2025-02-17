Züccaciyeciler Almanya ve ABD'de Ticaret Merkezi Açıyor

ZÜCDER, Ticaret Bakanlığı desteğiyle Almanya ve ABD'de ticaret merkezi açmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:13
Züccaciyeciler Almanya ve ABD'de Ticaret Merkezi Açıyor

Züccaciyeciler Almanya ve ABD'de Ticaret Merkezi Açıyor

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, derneğin Almanya ve ABD'de ticaret merkezi açma çalışmalarının hızlandığını belirtti. Öksüz, "Üreticilerimizin ve KOBİ'lerimizin Ticaret Bakanlığı desteğiyle bu pazara girebileceği ve ihracatını artırabileceği merkezimizin ilkini yılın ikinci çeyreğinde Düsseldorf'ta açmayı planlıyoruz," dedi.

Türkiye'nin Züccaciye Sektörü Büyüyor

Öksüz, 700'e yakın üye ile sektörün en büyük çatı derneği olduklarını ve 20 yılı geride bıraktıklarını söyledi. ZÜCDER, porselen, seramik, cam, plastik ve çelik eşyadan hediyelik eşyaya kadar çeşitli ürün yelpazesiyle önemli bir rol oynamaktadır. Öksüz, "Dünya standartları kalitesinde özgün tasarımlarla tüm dünya rakiplerimizle rekabet edebilir durumdayız," ifadelerini kullandı.

İhracatta Kayda Değer Artış

Züccaciye sektörünün ekonomik büyüklüğünün 12 milyar dolar'a, ihracatının ise 5,6 milyar dolar'a çıktığını aktaran Öksüz, 2,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiklerini kaydetti. Ayrıca, ZUCHEX Fuarı'nın Avrupa'nın ikinci, dünyanın üçüncü büyük fuarı olduğunu belirtti. Fuar iştirakçilerinin son 5 yılda %200 artış gösterdiğini vurguladı.

Yeni Dijital Platform ile Sürekli Ticaret

Öksüz, sektördeki istihdam sorununa dikkat çekerken, ZÜCDER'in Kariyer projesi ve 'ZÜCDER 365 Gün Dijital B2B' projesi ile sektöre yeni iş gücü kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Üyelerinin bu dijital platform sayesinde 365 gün boyunca satış yapabileceklerini ifade etti.

Almanya ve ABD'de Yeni Fırsatlar

Öksüz, Almanya ve ABD'de ticaret merkezi açma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Almanya'daki merkez için anlaşmaların yapıldığını ve bu merkezin Almanya'ya 500 milyon dolarlık ihracat katkısı sağlaması bekleniyor. ABD'nin züccaciye ithalatında zirvede yer aldığını ifade eden Öksüz, "Bu pazara girebilmek için depolar açarak ve 'Türk malı' tanıtımları yaparak üyelerimizin payını artırmayı hedefliyoruz," dedi.

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