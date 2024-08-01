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2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

Bir fikre dayalı olarak gerçkeleştirilen ve kabul edilen projelere KOSGEB tarafından hibe ve kredi destekleri sağlanırken, son zamanlarda iş fikri yarışmaları da dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:04
2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

Hükümet tarafından bir çok destek ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle de iş yaşamına atılmak isteyen ancak yatırımının bulunmamasından mütevellit yerinden kımıldayamayan kişilere özel olarak KOSGEB tarafından bir çok imkan ve destek sağlanıyor. Bir fikre dayalı olarak gerçkeleştirilen ve kabul edilen projelere KOSGEB tarafından hibe ve kredi destekleri sağlanırken, son zamanlarda iş fikri yarışmaları da dikkat çekiyor.

Yozgat Valiliği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Yozgat Belediyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Bozok Teknopark A.Ş. ortaklaşa çalışmaları ile başlatılan Genç Fikirler Fabrikası yarışması da sağladığı kazanım ile oldukça ilgi görüyor. “Genç Fikirler Fabrikası” iş fikri yarışması kapsamında 650.00 TL destek sağlanacağı belirtilirken, iş fikri yarışmasının ikinci ayağı ile alakalı olarak gerekli mutabakatın sağlandığı belirtilmiş bulunuyor.

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Ulusal alanda yayılmış bir destek projesi olarak bilinen GFF, genç girişimcilerin fikirlerine destek sağlayacağı ve yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesine olanak tanıyacak. Ülke geleceğine yön verecek olan projelerin hayata geçirilmesi ve genç istihdamının arttırılması adına atılan bu adımda gençler projeleri ile hayallerine bir adım daha yaklaşacak.

GENÇ FİKİRLER FABRİKASI ÖDÜLLERİ

Yozgat’ta düzenlenecek olan yarışmada dereceye giren projelerin sahipleri havuzda bulunan 650.000 TL’den kendilerine düşen payları alacak. Yapılan açıklamada en fazla 7 ekibe 50.000 TL destek verileceği belirtilirken, birinciye 70.000 TL, ikinciye 60.000 TL ve üçüncüye 50.000 TL ek olarak ödül verilecek.

Çalışma hayatına yeni atılacak olan gençlere sağlanacak olan bu program ile ekipman hazırlığı, hizmet ve ham madde alımlarında destek olunması hedefleniyor.

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TEKNOPARK’TAN DESTEK

Hazırlanan program kapsamında kazanan ekibe, Bozok Teknopark'ta girişimlerinin tamamlanacağı müjdesi verildi. Bu sayede iş hayatına atılan bireyin iş ağını genişletmesi hedefleniyor.

UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağına 2021 yılında üye olan Yozgat Belediyesi, "Genç Fikirler Fabrikası" yarışması ile genç fikirlere olan desteğini ortaya koymuş bulunuyor. Yarışmaya başvurular bugün itibari ile başlarken, 1 eylül tarihine kadar devam edeceği belirtilmiş bulunuyor. Yapılan açıklamada tüm detayların ve başvuruların "gencfikirlerfabrikasi.org" üzerinde yer aldığı da ifade edilirken, ülkemize yeni iş fikirlerinin oluşması adına bu yarışmanın katkısının büyük olacağı tahmin ediliyor.

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