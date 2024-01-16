2000 TL'si olan ev sahibi olacak! TOKİ o illerdeki vatandaşlara bayram ettirecek

TOKİ uygun fiyatlı ev satışlarına devam ediyor! Bu fiyatlara satışlar başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UYGUN FİYATLI EV SATIŞLARI

TOKİ tarafından yapılan uygun fiyatlı ev projeleri ev sahibi olmak isteyen vatandaşların epey ilgisini çekerken 2024 senesinde TOKİ 2+1 76.9 metrekare büyüklükteki evleri uygun fiyata satışa çıkardı. Yeni senede de TOKİ başvuru ücretleri güncellenmedi. TOKİ konutu almak isteyen vatandaşlar 1+1 ve 2+1 evlere 1000 TL, 3+1 evlere 2 bin TL ödeme yaparak başvuru yapabilecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvuru yapılan il sınırları içinde en az 1 senedir ikamet ediyor olması, şehit ailesi, terör, harp ve vazife malulleri ile onların eşleri ve çocuklarının en az 3 senedir ikamet ediyor olması,





başvuru sahibinin, eşinin ya da çocuklarının TOKİ üstünden alınan bir tapusu olmaması, başvuru tarihi itibariyle 25 yaşın doldurulmuş olması (eşi vefat eden kadınlar hariç), aylık hane gelirinin aylık en fazla 34 bin TL olması şartlarını taşıması gerekiyor. Bir hane içinde sadece bir kişi başvuru yapabilecek, birden fazla başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecek. En düşük konut satış fiyatı 1.135.776 TL, peşinat bedeli 283.944 TL, 180 ay vadeli aylık 4.732.40 TL; en yüksek 1.533.584 TL, peşinat bedeli 383.396 TL, 180 ay vadeli aylık 6.389.93 TL ödeme yapılacak. TOKİ tarafından yapılan son haberlere göre ülkenin bütün şehirlerinde evler inşa edilecek ve uygun fiyatlı satışlar devam edecek.