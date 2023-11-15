2000 TL'si olan TOKİ'den arsa sahibi olacak! Ankara, Antalya, İzmir, Muğla, Aydın, Çanakkale...

Kurulduğu günden itibaren milyonlarca vatandaşın ev sahibi olmasına katkıda bulunan TOKİ’den yeni bir duyuru daha geldi. Detaylar haberimizde…







TOKİ'DEN UCUZA ARSA SATIŞI! 44 İLDEKİ ARSALAR İÇİN BAŞVURULAR AÇILDI: İŞTE ARSA YER VE FİYATLARI

TOKİ, çeşitli illerde halkın yararına arazi satışına başladıklarını duyurdu. İhaleye ilişkin 44 ildeki arsa satış fiyatları ve depozito tutarları da açıklandı.

TOKİ 44 ilde arsa satışı yapacağını duyurdu. Emlak Müzayede'den yapılan açıklamada başvuruların başladığı belirtildi.

Kayıt olabilmek için öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Katılım depozitosu yatırıldıktan sonra başvurular kabul edilecektir. Katılma depozitosu mülkün tahmini fiyatına göre belirlenir.

Emlak Müzayede'nin açıklamasına göre TOKİ, aşağıda listelenen 44 şehirdeki konut arsalarının yüzde 25'ini peşin, geri kalanını ise 24 ay taksitle uygun fiyatlarla satıyor. Gayrimenkul detaylarına bakıldığında 18 yaş üstü herkesin başvurabileceği yazıyor.

KATILIM DEPOZİTOSU ALINACAK

Katılım depozitosu yatırıldıktan sonra başvurular kabul edilecektir. Emlak Müzayede'nin açıklamasında teminat tutarı şu şekilde belirtildi:

Tahmini değeri 40.000 TL arası olan gayrimenkuller için 2.000 TL

Tahmini değeri 40.001 ila 100.000 TL arası olan gayrimenkuller için 10.000 TL

Tahmini değeri 100.001 ila 250.000 TL arası olan gayrimenkuller için 25.000 TL

Tahmini değeri 50.001 ile 600.000 TL arası olan gayrimenkuller için 60.000 TL

Tahmini değeri 600.001 ile 1.500.000 TL arası olan gayrimenkuller için 150.000 TL

Tahmini değeri 1.500.001 ile 3.800.000 TL arası olan gayrimenkuller için380.000 TL

Tahmini değeri 3.800.001 İle 9.500.000 TL arası olan gayrimenkuller için 950.000 TL

Tahmini değeri 9.500.001 ile 23.000.000 TL arası olan gayrimenkuller için 2.300.000 TL

Tahmini değeri 23.000.001 ile 58.000.000 TL arası olan gayrimenkuller için 5.800.000 TL

Tahmini değeri 58.000.001 ile 150.000.000 TL arası olan gayrimenkuller için 14.500.000 TL

Tahmini değeri 150.000.001 ile 700.000.000 TL arası olan gayrimenkuller için 40.000.000 TL

Tahmini değeri 700.000.001 TL ve üzerinde olan gayrimenkuller için 160.000.000 TL katılım teminatı ödenecek.

İHALEYE KATILIM İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Eğer bu kişi sizseniz resmi kimlik belgenizin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukat kartı) aslını ibraz edin.

Tüzel kişiler için: Şirket imzası, müzayede katılımcıları adına düzenlenmiş yetki yazısı (gayrimenkul alım satım yetkisi), faaliyet belgesi, vergi plakası, işlem bildirimi, alt şirket kaşesi. Gerçek veya tüzel kişiler ortaklık kurmak suretiyle ihalelere katılabilirler.

Bu durumda kişinin hizmet açıklamasında yüzdeyi açıkça belirtmesi gerekmektedir. Hizmet açıklamasında belirtilen ücretler geçerlidir ve değişmeyecektir.

Yetkili temsilci aracılığıyla katılması halinde yetkili temsilci, gerçek ya da tüzel kişiyi temsil ve ilzam eder, bu ihaleye katılır, ihale yapar, ihale bedelini öder ve ihaleyi bu Şartnamede belirtilen şekilde gerçekleştirir.

Konu üzerinde yetkili olduğunu gösteren noter onaylı ve özel yetkili vekâletname; İhaleye katılmak istediğiniz her bir mülk için bu Şartnamenin 2. Maddesi. Makalede belirtilen katılım depozitosunun yatırıldığını teyit eden banka dekontu. İhale ve Satış Şartnamesi ve Ekleri. Her sayfa kaşelenir ve imzalanır (bu imza, şartların kabul edildiği anlamına gelir).