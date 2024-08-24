2025'te Vergi ve Cezalarda Rekor Artış: Pasaport Harcı, Araç Muayenesi, İMEİ Ücreti Bakın Ne Kadar Olacak?

2025'TE VERGİ VE CEZALARDA REKOR ARTIŞ BEKLENİYOR

2025 yılına girerken vergi ve cezalarda ciddi artışlar bekleniyor. Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl’ün yaptığı projeksiyonlar, önümüzdeki yıl vergi ve cezalara uygulanacak zamların toplum üzerinde büyük bir etki yaratacağını ortaya koyuyor. Bingöl'ün yaptığı değerlendirmelere göre, özellikle Yeniden Değerleme Oranı (YDO) üzerinden hesaplanan bu zamlar, vergi yükünü katmerli bir şekilde artıracak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yeniden Değerleme Oranı (YDO), vergi, ceza, harç ve benzeri kalemlerde uygulanacak yıllık artışların belirlenmesinde kullanılan temel bir parametredir. Bu oran, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre belirlenir ve özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde vatandaşların yaşamını doğrudan etkiler. Dr. Ozan Bingöl, son yıllarda sıkça duyduğumuz bu oranın, önümüzdeki yıllarda da vergi sistemimizin ana karakteristiği haline geleceğini belirtiyor.

YDO, her yıl ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurtiçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınarak belirlenir. Bu oran, birçok vergi ve ceza kaleminde uygulanacak zam oranlarını doğrudan etkiler. 2025 yılı için öngörülen YDO, yüzde 45 civarında olabilir, bu da vergi ve cezalarda önemli artışlar anlamına gelir.

2025 YILI İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI PROJEKSİYONU

Dr. Ozan Bingöl, 2024 yılı YDO hesaplamaları için Ağustos, Eylül ve Ekim aylarındaki enflasyon verilerinin önemli olduğunu vurguluyor. Farklı senaryolara göre yapılan projeksiyonlarda, en düşük enflasyon senaryosunda bile YDO’nun yüzde 42,76 seviyesinde olacağı öngörülüyor. Ancak, özellikle doğalgaz zammı ve okulların açılmasıyla birlikte giyim başta olmak üzere birçok kalemde beklenen fiyat artışları nedeniyle, daha gerçekçi bir senaryoya göre YDO’nun yüzde 45 seviyelerinde gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.

2025'TE HANGİ VERGİ VE CEZALAR NE KADAR OLACAK?

YDO’nun yüzde 45 olarak belirlenmesi durumunda, 1 Ocak 2025 itibarıyla çeşitli vergi ve cezalarda ciddi artışlar yaşanacak. Dr. Ozan Bingöl, bazı vergi, harç ve ceza tutarlarına ilişkin örnekler sunarak, vatandaşları bu konuda bilgilendiriyor.

Örneğin, 31 Aralık 2022 tarihinde üç yıl ve üzeri pasaport harcı 1.478,30 TL iken, 1 Ocak 2025 tarihinde bu tutar iyimser senaryo ile 11.357,80 TL’ye yükselebilir. Bu durum, pasaport harcının 3 yıl içinde yüzde 668,3 oranında artması anlamına geliyor. Benzer şekilde, KDV beyannamesi için ödenen damga vergisi de 31 Aralık 2022 tarihinde 87,30 TL iken, 1 Ocak 2025 tarihinde 447,10 TL’ye çıkabilir. Bu, damga vergisinde yüzde 412,2 oranında bir artışa işaret ediyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN YETKİLERİ VE YDO'NUN ETKİLERİ

YDO’ya endeksli vergi ve cezalarda Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileri de önemli bir rol oynuyor. Örneğin, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi gibi kalemlerde Cumhurbaşkanı’nın farklı oranlarda yetkileri bulunuyor. Ancak, Trafik Cezaları ve Kabahatler Kanunu'na tabi idari para cezaları gibi bazı alanlarda Cumhurbaşkanı’nın yetkisi bulunmuyor. Bu durumda, bu kalemlerde YDO oranı ne olursa 2025 yılına bu oran kadar artışla girilecektir.

SONUÇ: VERGİ SİSTEMİNDE OTOMATİK ARTIŞLAR VE MANUEL MAAŞ ARTIŞLARI

Vergi sistemi, vergi, harç ve cezaların otomatik olarak artırıldığı, ancak maaş artışlarının manuel olarak yapıldığı bir yapıya dönüşüyor. Dr. Ozan Bingöl, bu durumu eleştirerek, vergi adaletinin sağlanması gerektiğini savunuyor. Özellikle ÖTV artışlarının virgülden sonraki dört haneye kadar hesaplandığı bir sistemde, çalışanların maaş artışlarının yüzde 5’in altındaki kesirlerin dikkate alınmaması büyük bir adaletsizlik olarak görülüyor.

2025 yılında vergi ve cezalarda beklenen bu rekor artışlar, toplumun her kesimini etkileyecek.