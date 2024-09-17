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23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

İŞKUR’un sunduğu işbaşı eğitim programları, iş arayanların mesleki anlamda becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:10
23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

Günümüz ekonomi koşullarında her 4 kişiden biri işsiz olarak kayıtlarda yer almaktadır. Özellikle genç nüfus arasında işsizlik oranları kaygı verici seviyelere ulaşmış bulunmaktadır. İşsizlik oranlarının artışı, çok sayıda kişinin iş bulma konusunda zorluklar yaşamasına neden olmakta iken son yıllarda  u açık İŞKUR tarafından kapatılmaktadır. Gün gün yeni istihdam fikirlerini sunan İŞKUR, işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen işbaşı eğitim programlarını düzenlemeye devam ediyor. Katılımcılara hem teorik olarak hem de iş deneyimi sağlayan İŞKUR, işsizliğin azalması ya da işsiz kalınan süre için istihdam arttırmayı hedeflemekte.  

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI  

İŞKUR’un sunduğu işbaşı eğitim programları, iş arayanların mesleki anlamda becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir. Öte yandan iş hayatına adaptasyon sürecinde de destek sağlamaktadır. Özellikle belirli bir alanda nitelikli iş gücüne sahip kişilerin eğitimini üstlenen İŞKUR, günlük olarak gider masraflarının da karşılanmasını hedeflemektedir.  

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI ŞARTLARI 

Hem işgücüne dahil olmak hem de para kazanmak isteyenler, son zamanlarda İŞKUR’un eğitim programlarına dahil olup, hem öğrenip hem de harçlık almaktadır. İŞKUR’un işbaşı eğitim programlarından yararlanmak isteyen adayların bazı koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlardan ilki, İŞKUR kaydının bulunması olarak belirtilirekn, 18 yaşını dolduranlar, bu programa dahil olabilmektedir. Programa katılımcılardan emekli olmaması şartı da aranmaktadır. Programa başlayacak olanların, program tarihinden önceki bir yıl içinde belirli işyerlerinde sigortalı olmaması gerekliliğinin bulunduğu başvuru şartları arasında daha önce aynı programdan yararlanmama koşulu da mevcuttur. 

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM SÜRESİ 

İşbaşı eğitim programları, günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere düzenlenmektedir. Haftada en fazla 6 gün olan programlar, 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır.  

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DALLARI 

Bilişim ve imalat sektörlerinde: Eğitim süresi en fazla 6 ay. 

Diğer sektörlerde: Eğitim süresi en fazla 3 ay. 

Geleceğin meslekleri: Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanlığı gibi çağdaş alanlarda düzenlenecek eğitimler için ise 18-29 yaş arası gençler için süre 9 aya kadar çıkabilmekte. 

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

İŞKUR İŞBAŞI PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 

İŞKUR işbaşı eğitim programına katılan kişiler, program süresince günlük çeşitli miktarlarda cep harçlığı alacağı belirtilirken, katılımcılar için ödenecek miktarlar şu şekilde açıklanmış bulunmaktadır. 

İş arayan katılımcılar ve tam zamanlı öğrenciler: Günlük 653,93 TL. 

Kısmı zamanlı öğrenciler: Günlük 490,45 TL. 

İşsizlik ödeneği alan katılımcılar: Günlük 326,97 TL. 

Geleceğin meslekleri için belirlenen alanlarda: Günlük 719,32 TL cep harçlığı verilmektedir.  

TÜRKİYE’DE İŞSİZ SAYISI KAÇ 

Son zamanlarda artan enflasyon rakamları, giderlerin aertması, ekonomik koşullar, işverenin daha az çalışan ile iş gücünü tamamlamak hedefine itmekte iken, hal bu iken işsiz kişi sayısı gün gün artış göstermektedir. Son dönemde açıklanan verilere göre, ülkemizde yaklaşık 3 milyon kişi işsizlikle mücadele etmektedir. Yapılan hesaplamada her kişiden biri işsiz olarak raporlanmış bulunmaktadır. Toplam sayı ise 23 milyona ulaşmaktadır.  

 

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