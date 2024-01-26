27 Ekim'de bir zam daha! Zamlı tarifeye hemen geçiliyor! Artık tanesi o fiyata satılacak

Yeni yıl zamları Ocak ayının bitmesine sayılı günler kala da devam ediyor. Memur haricindeki vatandaş henüz zamlı maaşlarını almadan karşılaştığı zamlar konusunda sıkıntılar yaşarken, özellikle de gıdada yapılan değişimler vatandaşın alım gücünü bir hayli etkiliyor. Yeni yıl zamlarından nasibini alan bir gıda da yemek sofralarının vazgeçilmesi ekmek olarak biliniyor. Ekmeğin üretiminde kullanılan ham maddelere yapılan zam, gider fiyatlarının artması ekmeğe zam olarak yansıyor. Gün gün ekmek zammı haberleri de duyurulmaya devam ediyor.

Ekmek fiyat tarifesindeki güncellemeler devam ediyor. Ülke genelinde genel olarak 7.5 TL'ye satılan ekmek fiyatları zamlar sonrasında 10 TL'ye çıkartılırken, bir zam talebi de Samsun'dan duyurulmuş bulunuyor. Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından yapılan talep doğrultusunda giderlerin geliri karşılamadığı gerekçesi ile ekmek fiyatlarına zam talebi olumlu karşılanırken, yeni tarifede ekmek fiyatlarının 10 TL'ye yükseldiği belirtilmiş bulunuyor.





Samsunda 220 gr ekmek fiyatı 7.5 TL olarak bilinirken, son güncelleme ile birlikte 250 grama yükseltilen ekmeğin tane fiyatı da 10 TL'den satılmaya başlayacak. Fırıncıların da bir nebze olsun rahat nefes alması konusunda bu zammın gerekliliği talebi Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından sunulurken, ekmeğe yeni zamlı tarife 27 Ocak itibari ile başlayacak

EKMEK ZAMLI TARİFESİ

250 GR ekmek 10 tl

500 gram tandır ekmek 20 TL

150 gram lavaş 10 TL

150 gram kıymalı pide hamuru da 10 TL’den