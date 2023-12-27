28.734 TL-29.932 TL getiri hesaplandı! Aralık bitmeden banka faizleri arşa ulaştı

Mevduat hesaplarına geçişin önemi yatırımcılar için bir ayrı. KKM'lerden çıkışın sağlanması amacıyla alınan önlemlerin başında faiz artırımı gelirken, bu karar en çok mevduat faizlerine yaradı. Yılın ilk yarısında yüzde 20-25 arasında seyreden mevduat faizleri, yüzde 48 lere kadar ulaşmışken, KKM geçişlerinde yüzde 55-60 civarında seyrediyor. Özellikle de Haziran ayından beri pozitif eğilim gösteren faiz artışının 2024 için gidişatı merak ediliyor. Aralık ayında hat safhaya gelen mevduat faiz oranları, bankaların sunduğu kampanyalar ile birleşince rakamlar daha da havalarda uçuşmaya başladı.

Yatırımının enflasyon karşısında erimemesi amacıyla yastık altında yatırım yapan mudi, soluğu bankalarda almaya başladı. Bankalar gerek faiz artırım kararının etkisiyle gerekse de kampanyaları ile gün gün yüzde 50'li faiz oranıa doğru giderken, parasını yüzde 50'den yatıran biray bir sene sonunda yarısı kadar parasını katlayacağı anlamına geliyor. Vatandaşın yatırımı arttıkça getirisi de artıyor. Bankalar özellikle de özel müşteri olunmasını sağlayan yüksek tutarlı parasını yatırması için de yüksek oranlar sunabiliyor.





Bankalar parayı döner sermayede işlemek ve faizinden kazanmak amacıyla da yatırımcıya daha czip fırsatlar sunmakta. Yatırımını uzun vade ile bağlayana daha fazla getiri imkanı da tanınmaktadır. Yatırımcı, yatırımından gelir elde edebilmek, her ay maaş gibi çekebilmek adına genel olarak 32 günlük vadeyi seçebiliyor. Uzun vade ellemeyecek olan yatırımcı ise 92 günlük daha yüksek tutarda faiz alabiliyor.

250.000 TL'NİN 92 GÜNLÜK GETİRİSİ

Yatırımcı banka banka dolaşmak yerine oturduğu yerden bankaların sunduğu faiz oranlarını takip edebiliyor. Bu oranlardan cebine en fazla yarayacak oranı sunan banka, yatırımcı tarafından tercih edilebiliyor. 250,000 TL'nin 92 günlğk getirisi merak ediliyor. Kenarda kıyıda birikim olarak sakladığı 250,000 TL'nin yatrıımcıya 92 günde kazandıracağı tutarlar şu şekilde;

ODEABANK

Yıllık Faiz Oranı: % 48,00

Net Kazanç: 28.734 TL

AKBANK

Yıllık Faiz Oranı: % 47,00

Net Kazanç: 28.136 TL

DENİZBANK

Yıllık Faiz Oranı: % 50,00

Net Kazanç: 29.932

GARANTİ BANKASI

Yıllık Faiz Oranı: % 44,00

Net Kazanç: 26.340 TL