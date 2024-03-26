3 emekli maaşı ödeyene 1 milyon TL kredi veriliyor! İbre tersine döndü

TCMB tarafından alınan faiz artırım kararlar kredi faizlerinin tüm dengesini kaçırırken, gün gün artmasına mahal vermeye devam ediyor. Konut kredilerindeki bu artış aylık geri ödeme tutarını da kat be kat arttırırken, aylık konut kredisi ödemeleri 3 emekli maaşı tutarına denk geliyor. Hal bu iken bankalar tarafından sunulan faiz oranları sonrasında konut alımı azalırken, konutlarda kredi kullanım alanın da belirgin düşüş gözlemlendi.

Enflasyonun yükselmesi kredi faizlerinin arttırılması ile birlikte başlayan konut krizi devam ediyor. Son yıllarda artan konut kiraları ve konut satış ücretlerinin yüksekliği vatandaşın cebini zorlarken herkesi kahredecek bir haber de bankalar tarafından verildi. Merkez Bankası'nın en son düzenlediği toplantı akabinde politika faizinin %50'ye çıkartılması ile birlikte gelişmeler yaşanmaya başladı. Konut kredisi faizleri de güncellenirken kredili satışlarda %50'nin üzerinde gerileme yaşandığı belirtildi





KONUT KREDİSİ FAİZLERİNDE ARTIŞ

Öyle ki 1 milyon TL konut kredisi çeken bir vatandaş 3 emekli maaşı ile aylık taksidini ödeyebiliyor. Açıklanan verilerde 2024 yılına ilk iki ayı içerisinde konut satışı işlemleri geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %2 düşüş gösterdiği belirtildi. TÜİK tarafından verilen ortalama rakamlarda, Ocak Şubat döneminde ise banka kredisi kullanarak konut satın alan kişi sayısı 14.742 olarak belirlenirken, düzenlenen satışların sadece %8,5 oranında Kredi kullanıldığı tahmin ediliyor. Öyle ki geçtiğimiz seneye bakıldığında konut kredisi satışlarının %56 düştüğü belirtilirken, buna sebep olarak ise yükselen faiz oranları gösterildi.





AKBANK İLK EVİM KONUT KREDİSİ

Konut kredisi faiz oranlarının arttırılması sonrasında birçok kampanya düzenleyen bankalar arasında Akbank İlk Evim kampanyası dikkatleri üzerine topladı. Merkez Bankası tarafından politika faizinin %50'ye yükseltilmesi akabinde bütün Kredi paketlerinde güncelleme yapılırken yukarıda bahsi geçen bankanın konut kredisi kampanyası henüz revizeye girmedi. Akbank İlk Evim kampanyasında aylık aktif faiz oranı yüzde 2,94 olarak açıklanırken, bu düşük faiz oranında bile 10 sene çekilen 1 milyon TL kredinin aylık taksidi 30.000 TL'yi geçiyor. 120 ay geri ödeme imkanı sağlanan bu düşük faizli kredinin toplam ödemesi 3 milyon 645 bin TL oldu hesaplanırken, aylık taksitler 3 emekli maaşına tekabül ediyor. 60 ay vadeli konut kredisi kampanyasında ise en düşük oran 2,94 olarak belirtiliyor. Bu kapsamda 500.000 TL kredi çeken bireyin aylık ödemesi17.044 TL olarak sağlanıyor. Yapılan hesaplamalarda ana para haricindeki sadece faiz yükünün 10 yıllık kredilerde %264 ve 5 yıllık kredilerde yüzde yüzde 140 üzerinde seyrettiği tahmin ediyor.