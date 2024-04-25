391 muhtelif arsa Bakanlık’tan satışta! Arsalar kapış kapış gidiyor

Türkiye genelinde, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 33 ilde vergi avantajı sağlanan 391 çeşitli arsayı piyasaya sürüyor. İşte bu illerdeki arsaların fiyatları ve konumlarına dair detaylar…

Kentsel Dönüşüm Yönetimi, 33 şehirde vergiden muaf tutulan 391 arsayı yatırımcılara sunuyor. %25 peşinat ve 48 ay taksit seçeneğiyle satışa çıkarılan bu arsalar, peşin ödemelerde ekstra %20 indirim fırsatıyla dikkat çekiyor. 8-9 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan müzayedelerde, bu arsaların konumları ve fiyatları alıcılar için hazır olacak.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Adana, Afyonkarahisar, Antalya ve diğer 30 ilde, 8 Mayıs’ta gerçekleşecek olan açık artırmada, KDV istisnası ile 391 arsa yeni sahiplerini bekliyor. Her biri farklı büyüklüklerde olan bu arsalar, yatırımcılara geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.





FIRSAT ARAZİLERİ KDV'SİZ SATIŞTA!

Bakanlık tarafından piyasaya sürülen 391 arsa için KDV uygulanmayacak. Satış işlemlerinde, toplam bedelin %25’i peşin alınacak ve kalan miktar için 48 ay vade imkanı tanınacak. Ayrıca, kanuni faiz uygulaması geçerli olacak.







ARSA BAŞVURULARINDA SON GÜN YAKLAŞIYOR!

Açık artırma ile gerçekleştirilecek teklifler, toplantı esnasında kabul edilecek. İnternet üzerinden yapılacak başvurular için son gün, ihale tarihinden bir iş günü önce, yani 7 Mayıs 2024, Saat 10:30 olarak belirlenmiştir.







ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMASI YERLERİ VE TARİHLERİ BELLİ OLDU!

! 33 ildeki açık artırmalar, Ankara'daki Çukurambar Holiday Inn Otel Konferans Salonu'nda, TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda ve www.emlakmuzayede.com.tr adresindeki internet bağlantısıyla 8-9 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek.





AÇIK ARTIRMA KATILIM TEMİNATI NASIL YATIRILIR?

Açık artırmaya katılmayı planlayan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatını toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Şubesi IBAN (TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02) numaralı Türk Lirası hesabına yatırmaları gerekmektedir.



