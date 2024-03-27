4 gün içinde mazot, benzin, LPG alacaklara müjde! IBAN'a otomatikman para olarak yatacak

Akaryakıt fiyatlarının gösterdiği artış vatandaşın cebini zorlamaya devam ediyor. Brent petrol fiyatları ile birlikte paralel olarak artan akatyakıt fiyatlarına gün gün güncelleme yapılmaya devam ederken, petrol fiyatlarına göre dalgalanmalar süre geliyor. Vatandaş evinden dışarı çıkarken, akaryakıt güncel fiyatlarını takip ediyor. Öte yandan otomobilin yerine alternatif olarak toplu taşıma araçları kullanılabiliyor. Bankaların akaryakıt firmaları ile ortaklaşa başlattıkları kampanyalar da geri ödeme imkanı sağlayabiliyor. Son olarak Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanyada akaryakıt harcaması yapan bireye özel olarak kartlara iade yapılacak.





Ziraat Bankası kartı olan bankkart sahipleri akaryakıt kampanyasına katılabilece. Bankadan yapılan açıklama kapsamında 175 TL'ye varan indirim hakkı sağlanacak. Bankkart ile anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında geçerli olan kampanya kapsamında tek seferlik 750 TL ve üzerinde 4. akaryakıt harcamalarına 175 TL geri iade imkanı sunulacak.





16 Şubat'ta başlayan kampanyanın 31 Mart'ta son bulacağı konusunda Ziraat Bankası son uyarılarını yapmış bulunuyor. 31 Mart'a kadar süre gelecek olan kampanyada bir müşteri sadece bir sefer ödül kazanmaya hak sahibi olabilmektedir. Aynı gün içerisinde yapılacak olan 750 TL ve üzeri alışverişlerin bir adedi kampanyaya dahil olma hakkını kazanacaktır.