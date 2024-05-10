Bakanlık onayı çaktı PTT ödüyor! 7.608 TL trink hesaplara geçiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından toplum nezdinde dezavantajlı kesme yönelik destek ödemeleri hız kesmeden ödenmeye devam ediyor. Konu ile alakalı olarak bakanlık ay ay ödenme tarihi ve tutarları ile alakalı açıklamalarını da sunmaya devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında milyonlarca destek ödemesi almaya hak sahibi olan birey bulunuyor. Ve yapılacak açıklamayı da dört gözle bekliyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte, gözler bakanlığın yapacağı duyurulara çevrildi. Genellikle ayın ortalarında gerçekleşen bu ödemeler, bu ay da benzer bir takvim izleyecek gibi duruyor.

Evde Bakım Maaşı da bu ödemeler arasında yer alıyor. Evinde yaşlı, engelli bakıma muhtaç yakını bulunan kişiye özel olarak sağlanan bu destek 7608 TL'ye tekabül ediyor. Her ne kadar resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, geçmiş ayların ödeme düzenine bakarak, vatandaşların 15 Mayıs civarında hesaplarına yatırılacak olan 7608 TL’lik evde bakım maaşı açıklaması merakla bekleniyor. Ödeme tarihlerinin netleşmesi ile birlikte bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden gerekli bilgilendirmeyi sunması beklebniyor.





SOSYAL DESTEKLERE TEMMUZ DA ZAM

Sosyal destek ödemeleri en son Ocak ayında memur maaş katsayınca zam aldı. Memur maaşlarına zam yapıldığı tarihte ve oranda zamnalan sosyal destek ödemeleri Temmuz ayında yine şekillenecek. Hak sahibi birey ödeme tarihlerinin yanı sıra hesaplara aktarılacağı tarihi de merakla araştırıyor. Ocak ayında memur maaş katsayısına endeksli bir artışla sosyal yardımların yüzde 50’ye yakın oranda yükseldiği bilinirken, Temmuz ayında da benzer bir uygulamanın devreye sokulacağı tahmin ediliyor. Haziran ayı enflasyonun açıklanması sonrasında 6 aylık enflasyon rakamları şekillenecek iken Temmuz ayı başında zam oranlarının da ortaya çıkacağı biliniyor. Bakanlık, bu hesaplamalar neticesinde sosyal yardımlardaki artış oranını kamuoyu ile paylaşacak.





EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS ÖDEME TARİHLERİ

Evde Bakım maaşı her ay ödenen düzenli destekler arasında yer alıyor. Ocak ayı zammı sonrasında 7608 TL olarak ödenen bu destek için Mayıs ayı ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Her ayın ikinci yarısı itibari ile hesaplara aktarılan ödemelerin, herhangi bir olumsuz durum olmaması durumunda yine aynı tarihlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde Bakım Maaşı Mayıs taksitleri ayın 15'i itibari ile hesaplara aktarılmaya başlayacak.