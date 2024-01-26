4A-4B-4C, EYT'li.... 5 yıllık o paranızı belediyelerden hemen iade alacaksınız

Her emeklinin faydalanacağı bazı haklar mevcut. Vergi muafiyeti de bu haklar arasında yer alıyor. Emlak vergisi muafiyet şartları uzun süredir emeklinin araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Konut ve işyeri sahiplerinin belediyelere senede belirlenen vakitlerde ödediği bir vergi olarak bilinen emlak vergisi her sene 2 taksit halinde sağlanmaktadır. Ilk taksitler Mart ve Mayıs ayları arasında ödenmekteyken, 2. taksit ödemeleri ise Kasım ayında gerçekleşmektedir. Konut sahibi olan bireyin ödediği tutar rayiç bedelinin binde biri olarak hesaplanırken iş yerleri için ise bu rakam binde 2 olarak belirlenmiştir.

Kimi vatandaşlar belirlenen şartları taşımaları durumunda emlak vergisi ödenmesinden muaf tutulmaktadırlar. Özellikle de emeklileri, herhangi bir geliri olmayan ev hanımlarını, dul ve yetimleri kapsayan emlak vergisi muafiyeti SGK'dan aldıkları emekli maaşı dışında başka bir geliri olmayan emeklileri ilgilendirmektedir.





EMLAK MUAFİYETİ BAŞVURULARI

Emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için bağlı bulunulan belediyeye dilekçe verilmesi gerekmektedir. Dilekçe verilmemesi durumunda vergi ödeme zorunluluğu süre gelmektedir. Kimi durumlarda da vergiden muaf olmasına rağmen bu vergiyi ödeyen vatandaş olabilmektedir. Belediyelere yapılan başvurular sonrasında geriye dönük olarak 5 yıl içinde ödedikleri tüm vergiler geri alınabilmektedir.

Emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için bazı şartların taşınması gerekmektedir. Çalışan emekliler ya da iş yeri olan emekliler bu muafiyetten faydalanamamaktadır. Öte yandan muafiyetten faydalanabilmek için maksimum tek konut bulunması gerekmektedir.

Milyonlarca emeklinin şu sıralar araştırdığı emlak vergisi muafiyeti konusunda belediyelere başvurular devam etmektedir. Belediyeye sunulan dilekçelerde emekli hakkındaki bilgiler, oturduğu adres ve konutun bilgileri yer almaktadır. Öte yandan emeklinin gelir belgesi de belediyeye sunulması gerekmektedir. Sunulan belgelerin incelenmesi akabinde belediye tarafından bu vergiden muaf olunup olunmadığı konusunda karar verilmektedir

Emlak vergisi muafiyeti kazanan emekli vergi ödemesi yapmamaktadırlar. Ancak muaf olmasına rağmen ödeme yapmaya devam eden emekli 5 yıllık ödemesini geri alabilmektedir.