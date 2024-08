5 bin 629 TL anında hesabınızda! Şart yok! İşte banka banka ödeme tutarları

Vadeli mevduat hesapları, yatırımcılar için güvenli bir birikim yöntemi sunmaya devam ediyor. Son dönemde bankaların faiz oranlarını güncellemesiyle birlikte, 75 bin TL'lik birikimi 55 gün vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için en cazip seçenekler netleşti. İşte bu süreçte yatırımcılara en yüksek faizi sunan bankalar ve sundukları avantajlar!

ALTERNATİF BANK – VOV HESAP İLE HER GÜN KAZANIN

Alternatif Bank’ın sunduğu VOV Hesap, %53 faiz oranı ile yatırımcılara cazip bir getiri sağlıyor. 75 bin TL’lik bir birikim 55 gün sonunda 5.525,36 TL net kazançla 80.525,36 TL’ye ulaşıyor. VOV Hesap, vade sonu beklemeden her gün kazanç sağlayan esnek yapısıyla dikkat çekiyor.

ON BANK – ON PLUS HESAP İLE YÜKSEK FAİZ FIRSATI

ON Bank, ON Plus hesabıyla %54 faiz oranı sunarak yatırımcılara daha fazla kazanç imkanı sağlıyor. 75 bin TL’lik birikim, 55 gün sonunda 5.629,61 TL net kazançla 80.629,61 TL’ye çıkıyor. Bu oranla, 250.000 TL’ye kadar olan mevduatlarda da avantajlı faiz oranı sunuluyor.

FİBABANKA – KİRAZ HESAP İLE EKSTRA KAZANÇ

Fibabanka’nın Kiraz Hesabı, %52 faiz oranıyla birikimlere değer katarken, aynı zamanda Ekstra Kazan seçeneği ile %2,50’ye varan ek faiz fırsatı sunuyor. 75 bin TL’lik mevduat için 55 gün sonunda 5.421,11 TL net kazanç elde edilerek toplam tutar 80.421,11 TL’ye ulaşıyor.

ODEA BANK – YENİ VADELİ MEVDUAT HESABI

Odea Bank’ın yeni vadeli mevduat hesabı, %49 faiz oranı sunarak 75 bin TL’lik birikim için 5.108,35 TL net kazanç sağlıyor. 55 gün sonunda toplam tutar 80.108,35 TL oluyor. Banka, 32-45 gün vade aralığında ve 10.000-500.000 TL arasında %50 faiz oranı fırsatı da sunuyor.

DENİZBANK – E-MEVDUAT HESABI

DenizBank’ın E-Mevduat hesabı, %48 faiz oranıyla yatırımcılara cazip bir seçenek sunuyor. 75 bin TL’lik mevduat, 55 gün sonunda 5.004,1 TL net kazançla 80.004,1 TL’ye ulaşıyor. Yeni müşterilere özel avantajlarla dikkat çekiyor.

GARANTİ BBVA – E-VADELİ HESAP

Garanti BBVA, %47 faiz oranıyla E-Vadeli hesap açanlara 4.899,85 TL net kazanç sağlıyor. 75 bin TL’lik birikim 79.899,85 TL’ye ulaşırken, son 1 ay içinde vadeli hesap açmamış olanlara özel kampanyalar sunuluyor.

YAPI KREDİ – DÖNÜŞÜM HESABI TL

Yapı Kredi Dönüşüm Hesabı TL, %45,5 faiz oranıyla yatırımcılarına 4.743,47 TL net kazanç sağlıyor. 75 bin TL’lik birikim, 55 gün sonunda 79.743,47 TL’ye çıkıyor. Bu hesap, daha düşük faiz oranlarına sahip alternatiflere kıyasla makul bir getiri sunuyor.

İŞ BANKASI – VADELİ TL HESABI

İş Bankası Vadeli TL Hesabı, %41 faiz oranıyla 4.274,33 TL net kazanç sağlarken, 75 bin TL’lik birikim 55 gün sonunda 79.274,33 TL’ye ulaşıyor. 32-45 gün vade ve yüksek tutarlı mevduatlar için %48 faiz oranı fırsatı sunan İş Bankası, farklı yatırımcılara hitap ediyor.

ING – TURUNCU HESAP

ING Turuncu Hesap, %23 faiz oranıyla günlük kazanç sağlayan vadeli bir hesap olarak öne çıkıyor. 75 bin TL’lik birikim için 55 gün sonunda 2.397,8 TL net kazançla toplam 77.397,8 TL’ye ulaşıyor. Günlük faiz avantajı sunan bu hesap, kısa vadeli birikimler için uygun bir seçenek.

TEB – MARİFETLİ HESAP

TEB Marifetli Hesap, %8,5 faiz oranıyla 75 bin TL için 886,14 TL net kazanç sağlıyor. 55 gün sonunda toplam tutar 75.886,14 TL’ye ulaşıyor. Yeni müşterilere özel %53 hoş geldin faiz oranı sunan hesap, ilk 30 gün sonunda devam faizi uygulamaktadır.

YATIRIMCILAR İÇİN FARKLI SEÇENEKLER

Bankalar, farklı vadelerde ve faiz oranlarında mevduat hesapları sunarak yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyor. VakıfBank’ın %47, Akbank’ın %47, Halkbank’ın %39, QNB Finansbank’ın %38,75, HSBC’nin %35 ve Şekerbank’ın %20 faiz oranları, yatırımcıların karşısına çıkıyor. Yatırımcılar, mevduat hesaplarını güncel faiz oranlarına göre karşılaştırarak en uygun seçeneği belirleyebilirler.

Sonuç olarak, vadeli mevduat hesapları, yatırımcılar için hem güvenli hem de getirisi yüksek bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Yukarıda yer alan bankalar ve sundukları faiz oranları, yatırımcılara farklı tercihler sunarak finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.