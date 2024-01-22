Bana 70.000 TL yetmez diyen emekli ve çalışana 250.000 TL ödeme! Bunu ancak kamu bankası yapabilirdi

Türkiye'de nakit ihtiyacı olan birey sayısı gün gün artmaya devam ediyor. Vatandaşın imdadına koşan bankalar çeşitli kampanyaları ile tercih edilebilirliğin kapısını aralamayı hedefliyor. Geri ödemesiz düşük tutarlı kampanyalar bana yetmez diyen ve kredi kampanylarını araştıran vatandaşa özel bankalar özel kampanyalarını hazırlıyor. Kamu Bankası devi Halkbank tarafından başlatılan kredi kampanyasında yüksek tutarlar konuşulurken, faiz olarak da piyasaya göre daha az oranda sunumlar dikkat çekiyor.

Halkbank tarafından başlatılan kampanyada 250.000 TL'ye kadar olan kredi kullanımlarınız için kişiye özel faiz imkanı sunuluyor. Bankaların ucuz kredi imkanlarından faydalanmak isteyen vatandaşın dikkatini çeken Halkbank düşük faizli kredi kampanyasına dahil olmak için bir kaç şart bulunuyor. Kredi puanı, aylık gelirinin kredi şartlarına uygunluğu aranırken, maaşını Halkbank'a taşıyanlara da özel faiz oranları sunuluyor.





MAAŞINI HALKBANK'A TAŞIYANA ÖZEL KREDİ

70.000 TL'ye kadar kredi kullanımlarınızda sunulan vade cazip gelse de bu tutar üzerinde acil ödemesi olan bireye Halkbank yüksek tutarlı kredisi ilaç gibi geleceğe benziyor. Müşterilerine finansal desteklerini ay ay güncelleyerek sürdüren Halk Bankası gerek emeklinin gerekse de çalışanın sadece maaşını taşıması sözüne faiz oranını 3,89'a düşürürken, limit olarak da 250.000 TL ödeme sunabiliyor. Bankacılık kuralları gereğince yüksek tutarlı krediler için vade 12 ay ile sınırlandırılmış bulunmaktadır.

Halk Bank'ta maaş hesabı bulunmayan vatandaşa da sunulan kredi faiz oranı 3,95 olarak revize edilmiş bulunuyor. Vade oranında BDDK tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde vadeler belirlenirken, 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 ay vade, 100.000 TL'ye kadar krediler için 24 ay vade ve bu tutarın üzerine de 12 ay vade imkanı sunulmaktadır. Halkbank tarafından maaşını taşıyana özel olarak sunulan 3,89 faiz oranı hesaplamasında 250.000 TL limitli kullanılan kredinin aylık ödemesi 28.297,10 TL'ye tekabül etmektedir.

Maaşınızı bankadan almasanız da kredi başvurunuz onaylanabilmektedir. Onaylanan krediniz için 12 ay vadede 250.000TL limitinizin faiz oranı 3.95 olarak açıklanırken, geri ödemesi ise aylık 28.421,52 TL'ye tekabül etmektedir.