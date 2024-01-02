7500 TL maaş alan emekliye 2024 yılı ilk maaşında 23.500 TL ödeme! Banka müşteri davet ediyor

2024 yılında da bankalar hız kesmeden müşteriye cazip fırsatlarını sunmaya devam ediyor. Gerek kamu gerekse de özel bankalar müşteri memnuniyeti odaklı olarak kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Özellikle de müşteri çekme odaklı olarak başlatılan kampanyalar da faizsiz kredi destekleri tercih sebebi olabiliyor. Acil nakit ihtiyacı olan müşteri, geri ödemesi faizsiz olacak şekilde desteklerden faydalanabiliyor. İş Bankası da faizsiz destek hizmeti sunuyor. mYapılan açıklama kapsamında 2023 yılı sonunda bitecek olan 20 bin lira faizsiz kredi desteği süresinin uzatıldığı açıklanmış bulunuyor.

İŞ BANKASI 2024 KAMPANYALARI

Ülkenin önde gelen bankaları arasında yer alan İş Bankası 2024 yılı kampanyalarının startını verdiğini açıkladı. Yapılan açıklama da ürün ve hizmet alımına dair geri ödeme kampanyaları, düşük faizli özel kampanyalar ile birlikte faizsiz kredi desteklerinin devam ettiği bildirildi. İş Bankası yeni yıl kampanyaları arasında en dikkat çeken kampanya 20.000 TL faizsiz kredi desteği olarak biliniyor. Bu kapsamda nakit ihtiyacı olan birey, İş Bankası 20.000 TL faizsiz kredi desteğinden kimlerin faydalanabileceğini merak ediyor.





İŞ BANKASINDAN YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL KREDİ

İş Bankası dijitale geçiş kampanuyasında, İşCep aracılığı ile müşteri olan bireye özel olarak sunduğu kampanyasında 20.000 TL faizsiz kredi desteği sağlıyor. Banka tarafından yapılan açıklama da ''İşCep’ten İş Bankası müşterisi olun, 20.000 TL’ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans Ayrıcalığından yararlanın!'' denilirken, kampanya ile alakalı detaylar da açıklamalarda yer alıyor.

EMEKLİYE ARTI PROMOSYON ÖDEMESİ

1 Ocak'ta yenilenen faizsiz kredi desteğinden faydalanmak isteyen emekli, çalışan fark etmeksizin, İşCep üzerinden yeni müşteri olması gerekiyor. 31 Aralık'a kadar devam edecek olan kampanyadan emeklinin faydalanması durumunda artı olarakemekli promosyonu ödemesi yapacağı açıklanırken, güncellenen rakamlarda İş Bankası emekli promosyonu miktarı da araştırılıyor





İŞ BANKASI EMEKL PROMOSYONU



İş Bankası 31 Ocak'a kadar geçerli emekl promosyonu ödemeleri şu şekilde.

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

Bu kapsamda 7500 TL emekli maaşı alan bir emekli yeni müşteri olması durumunda 25.250 TL ek ödeme alabiliyor.