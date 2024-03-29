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9 gün önce başladı 23.59'da sona eriyor! Ziraat Bankası SMS atana özel 3.000 TL ödüyor

Ziraat Bankası hesap kartı ve kredi kartı kullanımlarına özel olarak başlattığı kampanya kapsamında teknolojik alet alacak olan müşterisine 3 bin liraya varan geri ödeme imkanı sunacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 13:11
9 gün önce başladı 23.59'da sona eriyor! Ziraat Bankası SMS atana özel 3.000 TL ödüyor

Ziraat Bankası kredi kart kullanımını arttırmak amacıyla zaman zaman çeşitli kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Düzenlenen kampanyalardan geri ödeme olarak sunulan imkanlar tercih edilme sebebini arttırırken, markalarla yapılan anlaşmalar da alışveriş yapacak bireyin, alışverişini daha ucuza sağlamasına olanak tanıyor. Bu sayede hem marka hem de banka fazla hizmet satma imkanına kavuşabiliyor. Müşteriye avantajlı gelen bir çok kampanya da Ziraat bankası tarafından duyuruluyor. Kimi banka kampanyaları aylık olarak düzenlenirken kimi kampanyalar da kısa süre için geçerli olabiliyor.

Ziraat Bankası hesap kartı ve kredi kartı kullanımlarına özel olarak başlattığı kampanya kapsamında teknolojik alet alacak olan müşterisine 3 bin liraya varan geri ödeme imkanı sunacaklarını açıkladı.

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ZİRAAT BANKASI TEKNOLOJİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası tarafından düzenlenen yeni kampanya kapsamında teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak bir fırsat ortaya çıktı. 20 Mart itibariyle başlayan ve 31 Mart'a kadar devam edeceği belirlenen bu özel promosyon ödemesi bankkart kullanıcılarına özel olarak hazırlanmış bulunuyor. MAC veya iPad alımlarında 3.000 TL'lik airpods indirimi vaat eden banka bu kampanyadan hem online alışverişlerinde hem de TROY mağazalarında yapılan alışverişlerde geçerli olacağını açıklamış bulunuyor.

Banka tarafından düzenlenen kampanyanın en ilgi çeken tarafı ise indirimin ödeme anında uygulanması olarak belirtilmiş bulunuyor. Tüketici alışverişini yaptığı anda 3000 TL'ye varan indirim sepeti tutarından düşürülüyor. Net indirim fırsatı olarak müşterinin karşısına çıkan bu kampanyada mac veya İPAD ile birlikte alınan airpodsun sepete eklenme zorunluluğu bulunuyor. Düzenlenen kampanya sepete airpods eklenmesi şartı ile tamamlanacağı belirtilirken, müşterilere daha fazla ürünün daha avantajlı bir şekilde sunulması imkanını sağlıyor.

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Ziraat Bankası bankkart sahipleri düzenlenen kampanyadan kartı hem banka özelliği hem de kredi kartı özelliği ile yararlanabiliyor. Kampanyanın esnek olarak sunulmasına imkan tanıyan bu fırsat kapsamında alışveriş yapmadan önce dahil olma zorunluluğu da bulunuyor. Bankkart mobil uygulaması, bankkart resmi internet sitesi ya da SMS kanalları üzerinden başvuru işlemleri tamamlanabiliyor. Sms ile kampanyaya dahil olmak isteyen müşteri büyük harflerle TROY yazıp 47-57'ye SMS göndermesi yeterli oluyor. Kampanya ya dahil olan her müşterinin kampanya süresi boyunca en fazla 3000 TL indirim kazanabileceği açıklanmış bulunuyor. Kampanyadan yararlanmak için müşterinin acele etmesi gerekiyor. Çünkü Ziraat Bankası indirim kampanyası 31 Mart'ta sona eriyor. Teknoloji severleri yakından ilgilendiren bu büyük kampanya, cihazını yenilemek isteyen ve yeni bir airpods sahip olmak isteyen birey için ideal bir kampanya olarak karşısına çıkmış bulunuyor

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