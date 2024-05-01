ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tutuyor

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeme kararı alarak ekonomik istikrarı koruma yolunda bir adım daha attı. Son toplantısında, faiz oranını yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı alan Fed, bu kararıyla mevcut ekonomik koşulların sürdürülmesine odaklandı.

Fed'in açıklamasında, ekonomik aktivitenin istikrarlı bir şekilde genişlemeye devam ettiği vurgulanırken, istihdam piyasasındaki güçlü performans ve düşük işsizlik oranı ön plana çıkarıldı. Ancak, enflasyonun geçen yıl boyunca düşmüş olmasına rağmen yüksek seyrini koruduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Fed'in enflasyon hedefine ulaşma konusunda bazı zorluklarla karşılaştığı ifade edildi. Bununla birlikte, Komite'nin ekonomik dengenin korunması ve risklerin yönetilmesi konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Fed, ayrıca haziran ayından itibaren bilanço küçültme hızını düşürme kararı aldı. Hazine tahvili ve menkul kıymet azaltma operasyonları yavaşlatılacak ve aylık sınırlar düşürülecek.

Son kararla birlikte, Fed faiz oranını art arda altı toplantıda değiştirmeme kararı almış oldu.