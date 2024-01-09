Acil para arayanlar dikkat! 90 gün ertelemeli 10.000 TL kredi kampanyası başladı

Türkiye genelinde artan yaşam maliyeti nedeniyle yeni yılda nakit çözümlere olan ihtiyaç da önemli ölçüde arttı. Bu kapsamda TEB aracılığıyla vatandaşlara avantajlı tüketici kredisi seçenekleri sunulmaktadır. Vatandaşlar, üç aya varan ertelemeli kredi seçenekleriyle gönül rahatlığı yaşayabiliyor.

İhtiyaç kredilerimiz kapsamında düşük faizli aylık taksitlerle ve 24 aya varan vade seçenekleriyle kredi kullanabilirsiniz. Bu kredi, nakit ihtiyacı olan kişilerin mutlaka faydalanabileceği uygun geri ödeme seçeneği de sunmaktadır.

3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİNİN DETAYLARI!





TEB müşterileri, uygun aylık faiz oranıyla 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi seçeneğine sahip oluyor. TEB Hoş geldin Faizli Kredi Kampanyası çerçevesinde 24 aya varan vadelerle kredi imkanı sağlanmaktadır.

İhtiyaç kredisinin 3 aya kadar erteleme imkanı da bulunuyor. CEPTETEB Mobil, İnternet Şubesi veya TEB Şubesi üzerinden başvurunuzu yaparak kredi avantajlarından yararlanabilirsiniz. 3 ay erteleme seçeneğiyle uygun vade ve geri ödeme seçenekleriyle krediye kavuşursunuz.

TEB Hoş geldin Faizli Kredi Kampanyası kapsamında uygun koşullarla ihtiyaç kredisinden yararlanabilirsiniz. Bu doğrultuda uygun geri ödeme seçeneği ve uygun faiz oranları sunulmaktadır. 24 ay vadeli sigortalı kredi tercihli 10.000 TL örnek hesaplama tablosuna öre aylık taksi ücreti sadece 671 TL şeklinde hesaplanıyor.

Sigortasız sunulan ihtiyaç kredisinden yararlanmak istiyorsanız krediyi aylık 729 TL taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. Bu sayede vatandaşlar tüm nakit ihtiyaçlarını krediyle kolaylıkla finanse edebiliyor. TEB müşterileri, 3 ay ertelemeli hoş geldin faiz oranıyla ihtiyaç kredisine anında başvuru prosedürünü takip ederek dijital kanallardan başvuru yapabiliyor.