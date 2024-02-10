Acil paraya ihtiyacı olanlar koşsun! O banka koşulsuz şartsız 20.000 TL kreid verecek

Burgan Bank bünyesinde hizmet veren On Bank, bankacılık sektörüne ferahlık getirecek bir kredi kampanyası başlattı. Günümüzde artan enflasyon ve ekonomik sıkıntılarla başa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için gelen bu haber, finansal destek arayışındakilere umut veriyor.

Pandemi sonrası ekonomik toparlanma sürecinde zorlu bir döneme giren birçok birey için finansal çözüm bulmak, yükselen faiz oranları karşısında giderek zorlaşıyordu. Ancak Burgan Bank'ın dijital bankacılık birimi On Bank, şubat ayı boyunca devam edecek olan çarpıcı bir kredi kampanyasıyla bu soruna çözüm sunuyor.





Kampanya kapsamında, On Bank müşterileri 20 bin TL'ye kadar olan nakit taleplerinde düşük faiz oranlarından faydalanabilecekler. Bu finansal destek, 6 aylık bir vade ile sunulacak. Bankanın açıklamasına göre, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden başvuruda bulunan müşterilere özel olarak sunulan kredi, yüzde 0,98 faiz oranıyla dikkat çekiyor.

Bu kampanya, genel ekonomik dalgalanmaların yanı sıra Merkez Bankası'nın faiz artırım kararlarına rağmen sürdürülen düşük faiz politikası bağlamında önemli bir alternatif sunuyor. Bankanın attığı bu adım, vatandaşların maddi sıkıntılarını hafifletmeye yönelik bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

On Bank'ın bu özel teklifi, müşterilere düşük faizle finansman sağlama imkanı tanıyarak, kredi kullanımını kolaylaştırıyor. Kampanya süresince, 20 bin TL'ye kadar olan nakit talepleri için uygulanan avantajlı faiz oranlarıyla, müşterilere ekonomik rahatlama sağlamayı hedefliyor.

Bu kampanya, On Bank'ın dijital bankacılık hizmetleri kapsamında sunulan çözümler arasında öne çıkarak, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, bankanın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden başvuru yaparak, ihtiyaçlarına özel finansal çözümlere kavuşma fırsatını yakalayabilirler.