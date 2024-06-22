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Aile Bakanlığı ve Kızılay'dan ortak destek! O kesime 2400 TL önümüzdeki hafta ödenecek

Bir süredir devam eden destek son zamanlarda oldukça dikkat çekmeye başladı. Her birey gerekli şartları taşıması durumunda bu destekleri alabiliyor. Bakanlık ile Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanan bir destek programı kapsamında 2400 TL ödeniyor.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 14:45
Aile Bakanlığı ve Kızılay'dan ortak destek! O kesime 2400 TL önümüzdeki hafta ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi bireye yönelik bir çok destek ödemesi yapılıyor. Gerek hane bazlı gerekse de kişisel olarak sağlanan destekler için Aile Bakanlığına bağlı olan SYDV'ler başvuruları kabul ediyor. Destek ödemeleri genel olarak PTT üzerinden tamamlanırken, kimi durumlarda da ödemeler kamu bankalarına aktarılabiliyor. Yaşlı, genç, engelli, kadın gibi toplumun kimi kesimlerine ay ay destek ödemeleri maaş olarak sağlanıyor. Bakan Göktaş tarafından ödemeler ile alaklı olarak tutar ve vakit bilgileri de sunuluyor. Temmuz ayında kimi destekler memur maaş oranında zamlanacak iken, SED, engelli, evde bakım maaşı ve yaşlılık maaşı bu destekler arasında yer alıyor. 

 Haneye giren gelir, bakanlık tarafından belirlenen tutarın altında olması durumunda bir çok destek sağlanıyor. Her birey gerekli şartları taşıması durumunda bu destekleri alabiliyor. Bakanlık ile Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanan bir destek programı kapsamında 2400 TL ödeniyor.  "Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T-SUY)" adı altında başlatılan destek, bakanlık tarafından belirlenen kişilere sağlanıyor. 

Geçici barınma merkezleri dışında barınan, muhtaçlık durumunda yer alan ve TCKN'si 9 ile başlaması durumunda İnsani İkamet İzni bulunan yabancılar bu destekten faydalanıyor. 

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2400 TL DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI

Mültecilere belirli koşullarda sağlanan destek, için, bireyin kimlik numarasının 9 ile başlaması zorunluluğu bulunuyor. Başvuru yapılması sırasında kimlik belgesinin ibraz edilmesi zorunluluğu mevcut iken, başvurular bağlı bulunulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) yapılıyor. 

SYDV heyeti tarafından başvuruların değerlendirme süreci başvuru yapılması ile başlarken, bu kapsamda değerlendirme süreci sonrasında hak sahibi olunup olunmadığı da kişiye özel olarak belirtiliyor.

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TCKN 9 İLE BAŞLAYANLARA DESTEK TUTARI

Bahsi geçen destek aylık olarak yapılmakta iken kişi başı ödeme gerçekleştirilmekte. Öte yandan ytam bağımlı olan bireye de 2400 YTL civarında destek sağlanmakta. Ödemeler ay ay düzenli olarak PTT üzerinden ödemelerine ulaşabilmekte. 

Başvuru sonucu heyet tarafından belirlenmekte ve sonuçlar 5-9 hafta içerisinde başvuruda verilen cep telefonuna SMS olarak gönderilecektir 

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Aile Bakanlığı ve Kızılay'dan ortak destek! O kesime 2400 TL önümüzdeki hafta ödenecek

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