40.000 TL maaşla bekçi olmak işte bu kadar kolay! Tek şarta kariyerinize odaklanın

Geçtiğimiz yıl 26 ilde alımı yapılan ve bu sene de kapsamı genişletilen bekçi alımları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. 2024 yılında bekçi alımı yapılacağı bilinirken, özellikle de başvuru şartları ve alım tarihi ile alakalı açıklamalar yakından takip ediliyor. Ocak ayında yüzde 49,25 oranında artan memur maaşlarına istinaden ortalama 31.000 TL'ye çıkan bekçi maaşlarının, Temmuz ayında yapılacak olan güncelleme ile birlikte 40 bin lira civarına yükseltilmesi ön görülürken, memur kapsamında çalışmaka isteyen birey, bekçi alımı ne zaman sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor.

Gerek emekli gerekse de memurlar Temmuz ayında yapılacak olan zam konusunu merak ediyor. Temmuz ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarında belirleyici faktör olacak iken, açıklanacak olan zam oranına refah payının da eklenmesi ihtimali konuşuluyor. Şimdiden yüzde 25 zam oranı da şekillenmiş bulunuyor. Emekliye ek olarak refah payı eklentisinin devreye alınacağı ve memura da toplu sözleşme zammının ekleneceği bilinirken, oranlarda yapılacak revize konusunda gözler hükümete çevrili bekliyor. Yapılacak olan hesaplamalar ile birlikte bekçi maaşları ortalamanın üzerine çıkacağı ve 40 bin lira civarında seyredeceği tahmin ediliyor.





Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PAB) tarafından ilerleyen günlerde başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Bekçi alımı ile alakalı henüz resmi bir açıklama gelmese de EGM ve PAB'nin önümüzdeki günlerde bir duyuru yapması bekleniyor.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI

Ortalama bekçi maaşlarının hesaplanması sonrasında bekçi nasıl olunur? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Buna göre aşağıdaki şartları taşıyan birey, bekçi olmak adına başvurusunu tamamlayabiliyor.

NASIL BEKÇİ OLUNUR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan birey, en az lise dengi derecede mezun olması durumunda başvuru yapabilecek. En az 167 cm boyunda olma şartı bulunurken başvuru yapılan ilde en az 1 sene boyunca ikamet zorunluluğu mevcut. Askerlik görevini tamamlayan bireyin başvuru yapabileceği kişilerde yaş şartı olarak da 18- 31 yaş arası belirtilmiş bulunuyor. 6 aydan fazla hapis cezası yatmamış ve ceza almamış olma şartının bulunduğu başvurularda memur olmaya engel bir durumun da söz konusu olmaması gerekiyor.