Bist 100
10.751,95 0%
DOLAR
32,86 0,14%
EURO
35,18 -0,1%
ALTIN
2.484,98 0,31%

40.000 TL maaşla bekçi olmak işte bu kadar kolay! Tek şarta kariyerinize odaklanın

Geçtiğimiz yıl 26 ilde alımı yapılan ve bu sene de kapsamı genişletilen bekçi alımları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. 2024 yılında bekçi alımı yapılacağı bilinirken, özellikle de başvuru şartları ve alım tarihi ile alakalı açıklamalar yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 15:42
40.000 TL maaşla bekçi olmak işte bu kadar kolay! Tek şarta kariyerinize odaklanın

Geçtiğimiz yıl 26 ilde alımı yapılan ve bu sene de kapsamı genişletilen bekçi alımları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. 2024 yılında bekçi alımı yapılacağı bilinirken, özellikle de başvuru şartları ve alım tarihi ile alakalı açıklamalar yakından takip ediliyor. Ocak ayında yüzde 49,25 oranında artan memur maaşlarına istinaden ortalama 31.000 TL'ye çıkan bekçi maaşlarının, Temmuz ayında yapılacak olan güncelleme ile birlikte 40 bin lira civarına yükseltilmesi ön görülürken, memur kapsamında çalışmaka isteyen birey, bekçi alımı ne zaman sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor. 

Gerek emekli gerekse de memurlar Temmuz ayında yapılacak olan zam konusunu merak ediyor. Temmuz ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarında belirleyici faktör olacak iken, açıklanacak olan zam oranına refah payının da eklenmesi ihtimali konuşuluyor. Şimdiden yüzde 25 zam oranı da şekillenmiş bulunuyor. Emekliye ek olarak refah payı eklentisinin  devreye alınacağı ve memura da toplu sözleşme zammının ekleneceği bilinirken, oranlarda yapılacak revize konusunda gözler hükümete çevrili bekliyor. Yapılacak olan hesaplamalar ile birlikte bekçi maaşları ortalamanın üzerine çıkacağı ve 40 bin lira civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

bekçi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PAB) tarafından ilerleyen günlerde başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Bekçi alımı ile alakalı henüz resmi bir açıklama gelmese de EGM ve PAB'nin önümüzdeki günlerde bir duyuru yapması bekleniyor.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI

Ortalama bekçi maaşlarının hesaplanması sonrasında bekçi nasıl olunur? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Buna göre aşağıdaki şartları taşıyan birey, bekçi olmak adına başvurusunu tamamlayabiliyor.

NASIL BEKÇİ OLUNUR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan birey, en az lise dengi derecede mezun olması durumunda başvuru yapabilecek. En az 167 cm boyunda olma şartı bulunurken başvuru yapılan ilde en az 1 sene boyunca ikamet zorunluluğu mevcut. Askerlik görevini tamamlayan bireyin başvuru yapabileceği kişilerde yaş şartı olarak da 18- 31 yaş arası belirtilmiş bulunuyor. 6 aydan fazla hapis cezası yatmamış ve ceza almamış olma şartının bulunduğu başvurularda memur olmaya engel bir durumun da söz konusu olmaması gerekiyor. 

İLGİLİ HABERLER

Tek SMS ile 100.000 TL kredi verilecek! Eşten dosttan borç aramaya son veren kampanya

Pirinç 99 TL'ye düştü! Çağrı Market 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Altın ve dolar alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş o tarihi işaret etti

Bankadan emekliye Temmuz kıyağı! 500 TL iadeye ek 400 TL fatura desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

40.000 TL maaşla bekçi olmak işte bu kadar kolay! Tek şarta kariyerinize odaklanın

Büyükşehir Belediyesine en az ortaokul mezunu personel alımı! Başvuru şartları açıklandı

Altın ve dolar alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş o tarihi işaret etti

Alışveriş sonrası fiş almayan hapı yuttu! Yeni vergi taslağında büyük ceza

Sıfır araba alacaklara sıfır faizli Ford! O modelde büyük indirim kampanyası başladı

Tek SMS ile 100.000 TL kredi verilecek! Eşten dosttan borç aramaya son veren kampanya

Pirinç 99 TL'ye düştü! Çağrı Market 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Temmuz öncesi markete koşan yaşadı! Ayçiçek yağına maliyet zammı geliyor

Vakıfbanklılara 11 gün süre verildi! Bunu yapanlara 720 TL para iadesi yapılacak

Nakit derdine hızır gibi yetişen kredi! 20.000-30.000 TL faizsiz kredi kampanyası

Bankadan emekliye Temmuz kıyağı! 500 TL iadeye ek 400 TL fatura desteği

Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank'tan 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Düşük faizli dev kampanya