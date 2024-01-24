Altın fiyatlarında dengeler değişecek! Elinde TL'si olan bu uyarıya dikkat

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, emtia fiyatlarındaki durumu değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş'e göre, önümüzdeki hafta, önceki haftadan tamamen farklı bir yönde etkiler göstererek bazı yatırımcılar için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Emtia piyasalarında beklenmeyen bir sürprizin yaşandığını belirten Memiş, altın fiyatlarının baskı altında olduğunu vurguladı. Altın fiyatlarının, Fed Başkan Yardımcısı Waller'ın sert görüş beyanatları ve Mart ayında faiz indirim beklentilerinin azalmasıyla ABD dolarının güçlenmesi nedeniyle gerilediğini ifade etti. Ons altın fiyatının 18 Ocak 2024 tarihinde 1.833 dolar seviyesine kadar gerilediğini belirtti.





Dolar endeksinin güçlenmeye devam etmesiyle birlikte doların diğer varlıklar karşısında güç kazandığını ifade eden Memiş, bu durumun dolar karşısındaki varlıkları baskı altında tuttuğunu söyledi. Doların yukarı yönlü hareketiyle dolar endeksinin 103.41 seviyesine kadar yükseldiğini belirtti.

İslam Memiş, yatırımcılara kritik bir uyarıda bulunarak altın ve gümüş yatırımcıları için önümüzdeki haftanın bir alım fırsatı olabileceğini, ancak dolar ve TL sahiplerinin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Altın ve gümüş fiyatlarında devam eden baskının bir alım fırsatına dönüşebileceğini belirten Memiş, yatırımcıların dikkatli ve bilinçli kararlar almalarını önerdi.





Doların güçlenmesiyle birlikte dolar karşısındaki varlıkların baskı altında kaldığını ifade eden Memiş, bu durumun dolar bulunduran yatırımcılar için bir fırsat sunduğunu söyledi. Dolarını değer kazanan varlıklara dönüştürmek isteyen yatırımcıların bu durumu avantaja çevirebileceklerini belirtti.

İslam Memiş, gram altın için yıl sonu tahminini paylaştı. Memiş'e göre, gram altın yıl sonunda 3 bin TL seviyesine ulaşabilir. Yatırımcılara hem altın hem de döviz piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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