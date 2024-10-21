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Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüş, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 09:08
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Petrol fiyatlarında özellikle de son zamanlarda yaşanan düşüş akabinde 73 Dolarak kadar inmesi ile birlikte motorin ve benzine bir çok indirim uygulaması devreye alınıyor. Petrol Piyasasında Değer Kaybı Cuma günü Brent ham petrol fiyatları, %1,9 düşüşle 73 dolara geriledi. Bu düşüş, Eylül ayının başından bu yana kaydedilen %7’lik bir değer kaybı olarak kayıtlara geçerken, sektörde yaşanan bu düşüşün sebebi olarak, OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) zayıf talep tahminleri yer alıyor. Öte yandan, Çin’deki ekonomik yavaşlama ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerginliklerin azalması da etkenler arasında yer alıyor.  

PETROL FİYATLARINDA TARİHİ DÜŞÜŞ YAŞANIYOR 

2025’e girmeden yapılan tahminlerde petrol fiyatlarının 100 dolara yaklaşacağı tahminleri yapılsa da aksine brent petrol fiyatı düşüşüne devam ediyor. Çin’deki rafineri üretimindeki zayıflık, yakıt talebinin azalması ve elektrikli araçların artan talebi nedeniyle süregelirken, artan elektrikli araç kullanımıyla birlikte geleneksel yakıt tüketimini azaltması, uluslararası piyasalarda da fiyatların düşmesine mahal veriyor. Öte yandan, ABD’nin ham petrol üretiminde geçen hafta rekor seviyelere ulaşması da arz konusunda sıkıntı kalmadığına işaret ediyor.  

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR 

Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüş, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren benzin fiyatlarında 1,87 TL, motorin fiyatlarında ise 1,65 TL indirim yapılacak.  

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası: 

Benzin:44.68 TL - Motorin:43.55 TL - LPG:25.14 TL- 

İstanbul Anadolu Yakası: 

Benzin:44.56 TL - Motorin:43.50 TL - LPG:24.60 TL-

 Ankara: 

Benzin:45.09 TL - Motorin:44.08 TL - LPG:25.15 TL-

 İzmir: 

Benzin:45.54 TL - Motorin:44.58 TL - LPG:25.05 TL 

 


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