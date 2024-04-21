Akaryakıt fiyatlarında ibre tersine döndü! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat

Brent ham petrol değerleri 91 Amerikan doları bandında istikrarını korurken, döviz piyasalarındaki devinimler devam etmekte. Bu süreçte, Türkiye’de akaryakıt tarifelerine uygulanan zamlar ve indirimler aralıksız sürüyor. Özellikle vergi düzenlemelerinin ardından, benzin, dizel ve LPG ücretlerinde kayda değer yükselişler gözlemlendi ve yıl başından bu yana yapılan düzenli zamlar, fiyatları daha önce görülmemiş seviyelere ulaştırdı.

İşte güncellenen akaryakıt fiyatlarında ise son durum şöyle...

İSTANBUL YAKIT ÜCRETLERİ

Anadolu Kısmı

• Benzin: 43,49 TL

• Dizel: 42,10 TL

• LPG: 22,04 TL

Avrupa Kısmı

• Benzin: 43,58 TL

• Dizel: 42,17 TL

• LPG: 22,10 TL

ANKARA YAKIT MALİYETLERİ

• Benzin: 44,42 TL

• Dizel: 43,00 TL

• LPG: 22,35 TL

İZMİR YAKIT FİYATLANDIRMASI

• Benzin: 44,62 TL

• Dizel: 43,20 TL

• LPG: 22,90 TL





YAKIT FİYATLARI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Türkiye’deki benzin ve dizel ücretleri, gümrükten muaf rafineri maliyetine eklenen ÖTV ve EPDK katkısıyla ve KDV’siz rafineri çıkış fiyatı üzerinden hesaplanıyor.

Gümrükten muaf rafineri maliyeti, Akdeniz bölgesindeki İtalyan piyasasının yayınladığı günlük CIF Akdeniz ürün değerleri ve günlük döviz kurları izlenerek, belirlenen bir fiyat değişikliği marjında maksimum satış fiyatı olarak belirlenmekte.

Yakıt fiyatlarındaki bu değişkenlikler, Brent ham petrol değerleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların yanı sıra, vergilendirmede yapılan artışlarla da doğrudan bağlantılı durumda bulunuyor.