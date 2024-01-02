Akaryakıt zammı beklenirken o banka kampanyayı patlattı! Geri ödeme yapacak

Yeni yıl yeni kampanyaları ile birlikte geliyor. Bankalar yeni yılda da müşterileri memnuniyetini gözeterek bir çok kampanyasını açıklamış bulunuyorç bankalar tarafından sağlanan bu kampanyalardan özellikle de hizmete karşılık geri ödeme şeklinde sunulan kampanyalar dikkat çekiyor. İş Bankası'da 1 Ocak itibari ile yeni kampanyalarını resmi internet sitesinde açıklamış bulunuyor. Sunulan kampanyaları arasında akaryakıt kampanyası müşterinin tam da akaryakıt zammı zamanında ilgi odağı oluyor. İş Bankası akaryakıt kampanyasında yapılan akaryakıt alışverişi tutarına göre geri ödeme yapıyor. 1 Ocak'ta başlayan İş Bankası akaryakıt kampanyası 15 Şubat'a kadar devam edecek iken kampanya kapsamında 150 TL geri ödeme sağlanıyor. İşte detaylar..





İŞ BANKASI SHELL KAMPANYASI

İş Bankası resmi internet sitesinde yer alan akaryakıt kampanyası detaylarında Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapılacak olan 600 TL ve üzeri 4 akaryakıt ve Otogaz Alışverişlerine 150 TL maxi puan hediye edileceği açıklanmış bulunuyor. 150 TL geri ödeme kampanyasından faydalanmak isteyen müşterinin harcama yapmadan önce kampanyaya dahil olması gerekiyor.

İşCep ya da Maksimum mobil uygulaması üzerinde yer alan kampanyalar bölümündeki Shell kampanyasına katıl butonuna tıklayarak dahil olunabiliyor. kampanyaya dahil olunması akabinde kazanılan Maxi puanlar sadece anlaşmalı olan benzin istasyonlarında ve yakıt alımında kullanılabiliyor.

15 Şubat'ta bitecek olan kampanyada biriken Maxi puanlar 21 Şubat tarihinde hesaplara aktarılacak iken 31 Mart 2024 tarihine kadar son kullanma tarihi bulunuyor.