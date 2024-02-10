Akbank'ta hesabı olanlar hemen bu işlemi yapsın! 2 gün içinde 2500 TL para iadesi yapılacak

Akbank'tan yeni bir kampanya açıklandı. Banka, promosyona katılan müşterilerin kartlarına 2500 TL hediye verecek. Kampanya açıklamasına göre Axess'e ilk defa üye oluyorsanız her 2.000 TL ve üzerine 250 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL'ye kadar chip-para hediye edilecek.

AKkbank kampanyasına ilişkin açıklama;

Promosyona, Akbank Bireysel Kredi Kartı olmayan ancak 1 Şubat 2024 - 29 Şubat 2024 tarihleri ​​arasında ilk kez Axess Ana Kredi Kartı başvurusunda bulunan ve 29 Şubat 2024 tarihine kadar kartı onaylanan Akbank müşterileri katılabilir.

Başvuruları onaylanan Akbank üyeleri kampanyaya 29 Şubat 2024 tarihine kadar Juzdan, Akbank Mobil ya da SMS yoluyla katılabilecekler.

15 Mart 2024'e kadar 2.000 TL ve üzeri her harcamanızda 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye kadar chip-para hediyesi kazanabilirler.





Juzdan üzerinden kampanyaya katılabilmek için herhangi bir ödeme yapmadan önce "Hemen Katıl" butonuna tıklamanız gerektiğini belirtmek isteriz. Profil alanınızda "Kampanyalarınız" başlığı altında görünen bir kampanyaya katılabilirsiniz.

Kampanyaya SMS ile katılmak isterseniz, bankamızın sisteminde kayıtlı cep telefonu numaranızdan "ODÜL" yazıp, ilk düzenlemeden önce 4566'ya SMS gönderip kayıt olmanız gerekmektedir. Belirtilen SMS sistemimize ulaştığında ve kayıt olduğunuzu size bildirdiğimizde promosyona katılabileceksiniz. Katılım için gönderilen SMS'lerin operatörün tarifesine göre ücretlendirileceğini lütfen unutmayın.

Kuyumculuk, sigorta, sigorta, vergi giderleri ve nakit ödeme işlemleri promosyonun kapsamı dışındadır.

Kampanya ödülleri aynı gün ve aynı işyerinde yapılan ilk 2.000 TL'ye kadar geçerlidir.