Altın profesörü kesin konuştu! 10 gün içinde altın bombası patlayacak: Altın borcu olanlar dikkat!

Altın piyasasının önde gelen isimlerinden İslam Memiş, 2024'e dair önemli öngörülerini paylaştı. Altın, dolar ve borsa konularında uyarılarda bulunan Memiş, altın fiyatlarının yakın zamanda rekor üstüne rekor kıracağına işaret etti. 25 Aralık tarihi itibarıyla altın fiyatlarının durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Memiş, yatırımcılara önemli bilgiler verdi.



Memiş'in 2024 Altın Tahmini:

İslam Memiş, 2024 yılına ilişkin iddialı altın tahminlerini sundu. Altın fiyatlarındaki geçici düşüşlerin kalıcı olmayacağını vurgulayan Memiş, gram altının hedefini 2.000 TL olarak belirledi. Gelecek 12 gün içinde gram altının önemli bir yükseliş yaşayacağını öne sürdü.





Altın Fiyatlarındaki Dalgalanma:

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının altın fiyatlarını etkilediğine dikkat çeken Memiş, küresel olayların altın piyasasındaki dalgalanmayı nasıl etkilediğini açıkladı. Yatırımcılara, küresel olaylara karşı duyarlı olmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Dip Seviyeler ve Yatırım Fırsatları:

İslam Memiş, 2024 yılında gram altının dip seviyesinin 2.000 TL olacağını ve bu seviyenin altındaki rakamların cazip yatırım fırsatları sunacağını belirtti. Analist, altının gram fiyatının 2024'te 2.500 - 2.700 TL aralığına ulaşacağını tahmin etti.

Fed'in Faiz Kararı ve Etkileri:

Fed'in faiz kararının altın fiyatları üzerindeki etkilerine değinen Memiş, bu kararın hem ons hem de gram altın fiyatlarında beklenen yükselişleri tetiklediğini ifade etti. Yatırımcılara, bu durumu göz önünde bulundurarak stratejilerini belirlemeleri konusunda önerilerde bulundu.

2024'e Yönelik Stratejiler ve Bilinçli Yatırım:

Yatırımcılara, 2024 için strateji oluşturmaları konusunda rehberlik eden Memiş, gram altının 2.700 seviyesine yerleşmesi durumunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bu değerlendirmeler, yatırımcılara altın piyasasında potansiyel hareketliliklere karşı bilinçli bir şekilde hazırlık yapma imkanı sunuyor.

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