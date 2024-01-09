Annelere yeni destek güncellemesi! 3 ayrı kalemde destekler tek tek hesaplandı

Yeni yılda maaşlara zam güncellemeleri yapılmaya devam ediliyor. Özellikle de asgari ücretin 17.002 TL olarak açıklaması akabinde doğum yapan annelere sağlanan destek ödemelerinin de arttığı bilinirken, yeni tutarlar ve hesaplamalar da merakla araştırılıyor. Doğum yapan annenin iş görmemezlik ödeneği 2023 yılı Temmuz ayında asgari ücret ara zammı sonrasında 33 bin 387 lira olarak ödenirken, 2024 yılı hesaplamalarında 49 bin 784 liraya yükseldiği belirtildi. Öte yandan emzirme ödeneği zamlı tutarı 856 lira olarak güncellenirken, doğum izni akabinde yarım gün iznini kullanan anneye her ay 6 bin 656 lira yerine 9 bin 925 lira ödeme sağlanacak.





2024 yılına girilmesi ile birlikte zamlı maaşlar açıklanmaya başladı. Şu sıralar annelere sağlanan desteklerin tutarları da merak ediliyor. Yrı zamanlı olarak çalışan anneler, emzirme ödeneği tutarı ve iş görmemezlik raporu ödemeleri tek tek şekillenmeye başladı.

DOĞUM YAPAN ANNEYE RAPOR PARASI

Doğum yapan annenin 16 hafta boyunca çalışmadığı süre için toplu maş ödemesi devlet tarafından sağlanıyor. Geçici iş göremezlik ödeneği olarak da bilinen destek 112 gün üzerinden hesaplanıyor. İzne çıkan annenin, izne başladığı tarihteki asgari ücretten değil de ödeme yapıldığı tarihteki asgari ücret tarifesi üzerinden ödenirken, bu kapsamda 33 bin 387 liradan 49 bin 784 liraya yükseldiği belirtilmiş bulunuyor.





EMZİRME ÖDENEĞİ TUTARI

2024 asgari ücret zammından tek seferlik sağlanan emzirme ödeneceği de etkilendi. Ve 2023 senesi 2. 6 aylık dönemi için açıklanan yüzde 64.77 enflasyon farkı tutarınca zam alarak 856,80 liraya yükseldi.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA MAAŞI

Doğum yapan anne, doğum izninin bitmesi sonrasında ilk çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncüde 180 gün süreyle yarım gün çalışma imkanından faydalanabiliyor. Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan tutar oranında yarı çalışma maaşı İŞKUR tarafından sağlanıyor. Asgari ücrete zam yapılması sonrasında 6 bin 656 lira olan bu miktar 9 bin 925 liraya çıkmış bulunuyor.