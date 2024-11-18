Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Yeni yılda araç sahiplerini bir çok zam fırtınası bekliyor. Yeniden Değerleme Oranında yapılacak olan zamlar ile birlikte vatandaşın vergi ödemeleri kat be kat artacak. Yapılan hesaplamalarda muayene ücretlerindeki keskin artış gözlerden kaçmadı. TÜVTÜRK’ün yaptığı yüzde 44’lük zamla birlikte otomobil, minibüs ve kamyonet sahipleri 2 bin 622 TL ödeme yapacağı belirtildi. Bu durum vatandaşın cebindeki yükü arttırırken, yapılan zamlara istinaden TÜVTÜRK tarafından alınan bazı kararlar da tepki toplayacağa benziyor.

TÜVTÜRK ZAMMI ÖNCESİ MUAYENE SIRASI BULUNAMIYOR

Birçok ilde 2025 yılı zammı öncesinde zamdan etkilenmemek adına vatandaş, işlemlerini tamamlamak ve zamlı ödemeye maruz kalmamak adına randevu bulma çabasına girdiği gözlemlenirken, araç sahiplerini büyük sıkıntıya sokan bu durum ile birlikte neredeyse tüm randevuların dolduğu gözler önüne serilmiş bulunuyor. Bu durumun, gecikme cezalarının artmasına mahal vereceği tahmin ediliyor.

TÜVTÜRK’TE YÜZDE 5 ARTIŞ

TÜVTÜRK muayenesi sırasında ödemelerini nakit yapamayan ve kredi kartı tahsilatı şeklinde gerçekleştiren vatandaşın cebinden fazla ödeme çıkacağı açıklanırken, yüzde 5 oranında fazla ödeme yapılacağı tahmin ediliyor. Kredi kartından tahsil edilen bu yüzde 5’lik ödemenin de faturalara “hizmet bedeli” olarak yansıması da büyük tepki topluyor.

Yapılan değerlendirmede TÜVTÜRK muayenesi alabilmek için İstanbul’da vatandaş 250 gün sonraya randevu alabilemkte iken Ankara ve İzmir’de ise 15 güne kadar uzayabiliyor. Randevu alamayan kişiler, trafik kontrollerinde para cezası veya araç bağlama işlemlerine maruz kalabiliyor.



