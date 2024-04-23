Asgari ücrete zam yapılmaması konusunda Türk-İş sonunda sessizliğini bozdu: Zam Geliyor

Ülkemizde ekonomi ana maddelerinden en dikkat çekeni, Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklama sonrasında asgari ücret zammı olarak konuşulmaya devam ediyor. Işıkhan tarafından Temmuz ayında asgari ücretliye kesin olarak zam yapılmayacağı belirtilmesi ile birlikte işçinin hayalleri suya düşerken, yılbaşına kadar 17.002 TL olacak olan asgari ücret çalışanı endişelendiriyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklama asgari ücretliyi biraz da olsa heyecanlandırırken, hükümete yapılan çağrıda, işçinin enflasyon karşısında ezilmemesi gerekliliği vurgulanmış bulunuyor.





TÜRK-İŞ'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Asgari ücretin sadece bir rakamdan ibaret olmadığı açıklamasını yapan Atalay, yaptığı açıklamada çalışanların refah seviyesini yansıtan bir araç olduğunu belirtti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyetin TÜRK-İŞ’i ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında zamdan önce enflasyon konusunun ön planda olması gerekliliğini savunurken, enflasyonun dengeye girmesi sonrasında zam yapılmamasının kabul edilebileceğini belirtti.

ASGAERİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

Asgari ücret artışlarının yanı sıra, enflasyonla mücadele etme ve ekonomik istikrarı sağlama konularının büyük önem arz ettiğini belirten Atalay, sene başındaki alınan 20 bin liranın mevcut enflasyon ile birlikte 16 bin liraya düştüğünü açıklarken, zammın kaçınılmaz olduğunu belirtmiş bulunuyor.





para politikaları ve mali disiplin ile enflasyonun önüne geçmek, para biriminin değerini korumak ve böylece vatandaşların alım gücünü artırmak konusunda hükümetin ve TCMB'nin çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, Çalışma Meclisi toplantısına değinen Atalay, "Bu toplantıda, sendikalar, sivil toplum örgütleri olarak sıkıntılarımızı bir daha Sayın Cumhurbaşkanına anlatırız. İşçiyi, emekliyi, taşeron işçisini, asgari ücretliyi, fakiri güldürmeden bu ülkede barışı sağlamamız mümkün değil" dedi.