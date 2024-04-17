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ATM'lerden artık bu paraları beklemeyin! Saatlerce dursanız da vermeyecek

Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcılarından Prof. Dr. Şenol Babuşçu, son açıklamasında ATM'lerle ilgili alınan yeni bir kararı duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 22:41
ATM'lerden artık bu paraları beklemeyin! Saatlerce dursanız da vermeyecek

Türkiye, yüksek enflasyon sürecine girerken enflasyon oranı bankacılık sektöründe dalgalanmalara neden oldu. Bu durum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) 5 yeni banknottan 4 tanesini 200 TL formatında basmaya zorladı. ATM'lerden çekilebilecek olan paraların değerleri de yeniden yapılandırıldı. Yeni 500 ve 1.000 liralık banknot ihracına ilişkin duyuru reddedilirken, bankalar değeri 6 dolara düşürülen 200 liralık banknotlara yönelik yeni bir uygulama sistemine geçti.

ATM'lerden artık bu paraları beklemeyin

Ziraat Bankası'nda bir dönem müdür yardımcığı görevinde bulunan Prof. Şenol Babuşçu'nun açıklamasına göre bankalar artık ATM'lerde 10 ve 20 TL banktnotların yerine 200, 100 ve 50 TL'lik banknotlar yerleştirilmekte. erkez Bankası'nın son dönemde bastığı 5 banknottan 4 tanesinin 200 TL olduğu söyleniyor. Bu durum bankaları ATM'lerde küçük banknotları yasaklamaya yöneltti.

Artık çoğu banka ATM'lerden para yatırma ya da çekme işlemleri sırasında 10 ve 20 liralık banknot kullanmayı bıraktı. Otomatlarda bu para birimleri için ayrılmış olan slotlara 200 lira banknotlar eklendi. Uygulamanın kısa süre içinde Türkiye'deki tüm ATM'lerde geçerli olması bekleniyor. 

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